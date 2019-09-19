Михайличенко прокомментировал победу над "Мальме"

Михайличенко впервые победил с "Динамо"

Наставник "Мальме" Уве Реслер прокомментировал поражение своей команды в матче с "Динамо".

Об этом пишет football24

"Мы разочарованы результатом, но довольны нашей игрой. Хорошо защищались в первом тайме, а во втором попали под настоящий штурм. В Динамо игроки выше классом, они нас переигрывали. В голевом эпизоде ​​Динамо поймало нас на контратаке и реализовало ее. Соперник был сильнее нас, поэтому не удалось отыграться.

Судья провел хороший матч, я не хочу никого обвинять. Мы играем в Лиге Европе и должны принимать любые решения арбитров.

Почему мы не контролировали мяч? Я хочу вам напомнить, кто мы, где мы и против кого мы играли. В предыдущих поединках мы не имели проблем с контролем мяча, но против 25-й команды по рейтингу УЕФА такой возможности не было. Я доволен, как мы провели этот поединок.

Мои подопечные полностью выполнили установку, относительно прессинга и перекрытия центра поля. Впоследствии Мальме начало терять силы, мы не могли провести на высоком уровне весь матч. Соперник был действительно сильным. Однако я горд за свою команду, за то, как она провела эту встречу ", - сказал Реслер на послематчевой пресс-конференции.

Его коллега Алексей Михайличенко был более многословен:

"Трудно переоценить важность этой игры, этой победы. Это не просто старт Лиги Европы, ситуация для Динамо сейчас сложная, а в соперниках была организована и сильная команда.

Первый тайм получился несколько осторожным. Ребята присматривались к Мальме. Они имели всю необходимую информацию, но им нужно было привыкнуть. К чужой штрафной все было хорошо, но в завершающей стадии возникали трудности. Когда играешь дома, нужно лучше реализовывать моменты.

В перерыве сделали перестановки, попросили добавить скорости и агрессии. Однако при этом важно не позволить Мальме проводить контратаки. В основном футболисты справились с этой задачей. Очень доволен и счастлив, что вторая половина прошла на хороших скоростях и с высоким уровнем взаимопонимания. Хорошо, что удалось дожать и победить.

Замены? Родригес выполнил огромный объем работы, реализовал наши требования, но он устал. Сильные стороны Беседина - умение цепляться за мячи, навязать борьбу - нам понадобились в конце, он усилил игру.

Следующие матчи будут не менее важны. У нас нет разделения на УПЛ и ЛЕ. Каждый поединок важен, каждый поединок нужно выигрывать. В этот период насыщенного графика конструктивных тренировок почти не будет, или вообще не будет. Постоянно работать над восстановлением. Мы провели хорошую подготовку, а теперь от этой основы будем отталкиваться.

Цитаишвили? Двери в команду для всех открыты. Попов уже начал тренировки, возможно, против Ворсклы сыграет первый матч. Шапаренко работает с командой и также претендует на основу. Я не смотрю в паспорт, когда выбираю состав. Доказывай на тренировках - получай игровое время.

Состояние Кадири? У него серьезная травма, Мохаммед может выбыть в месяц.

Ситуация с Солем? Фран много пропустил, не играл. Впрочем, сейчас в таком графике нам понадобится каждый футболист. Нужно выходить на поле и показывать необходимый уровень игры, использовать свои шансы ", - сказал Михайличенко.

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Следующую игру в Лиге Европы киевляне сыграют на выезде, 3 октября, против "Лугано".