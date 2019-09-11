Михайличенко – освобожденным морякам: "Вы сильные, вы мужественые, вы не просили замены"

Моряки из удовольствием делали селфи из Михайличенко

Прошло несколько дней после события, которого с нетерпением ждала вся Украина, волнуясь о судьбе пленных военных моряков, которых долгое время удерживали в СИЗО в Москве.

Вскоре после возвращения из плена на Родину моряков доставили в военный госпиталь, где работают лучшие врачи страны, которые спасают жизнь и здоровье бойцов, воюющих ныне на Донбассе. Там освобожденные военнослужащие в эти дни проходят реабилитацию. К счастью, состояние здоровья украинских моряков, захваченных в плен после обстрелов катеров "Бердянск" и "Никополь" и буксира "Яны Капу" в ноябре прошлого года, по словам врачей, удовлетворительное.

Чтобы поддержать моральное состояние моряков, выразить им свое уважение, а также поблагодарить за мужество и силу воли, ставшие примером патриотизма и любви к своей стране, в центральный военный госпиталь приехала основная команда киевского "Динамо" в полном составе за исключением игроков сборных, а также тренерский штаб "бело-синих" во главе с Алексеем Михайличенко. Вместе с командой в госпиталь приехал и легендарный игрок киевского клуба Владимир Федорович Мунтян, а также представители Фан-клуба "Динамо".

Динамовцы прибыли в госпиталь не с пустыми руками. История с динамовскими футболками, которые помогли поддержать моральное состояние пленных в тяжелые дни пребывания в заключении, имела продолжение – отныне каждый из них получил по сумке с полным комплектом динамовской клубной экипировки, а также другие приятные подарки – мячи, книги, динамовские шарфики.

Кроме всего этого в подарочном наборе оказались именные абонементы для каждого – в качестве приглашения моряков, оказавшихся преданными болельщиками "Динамо", на домашние матчи нашего клуба.

Команда приехала в госпиталь на клубном автобусе, захватив с собой также самый "свежий" трофей – Суперкубок Украины.

Пока моряки завершали лечебные процедуры, динамовцы, ожидая их, посетили музей госпиталя, где узнали, что он является старейшим во всей Европе – в следующем году ему исполнится 265 лет. Госпиталь пережил две мировые войны, а сейчас является главным местом, где проходят лечение и реабилитацию раненные во время боевых действий на Донбассе украинские военнослужащие.

Когда все собрались в нарядном зале, где наших героев уже ждали аккуратно разложенные именные подарки от динамовцев и Суперкубок, собравшихся поприветствовал генерал-майор медицинской службы, начальник Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Анатолий Петрович Казмирчук:

- Уважаемые наши гости, мы очень рады приветствовать вас в славном, лучшем лечебном заведении нашего государства, где сегодня проходят свое лечение наши военнослужащие. Традиционно наш центр уже много лет, без преувеличения, является местом, где собирается не только медицинское сообщество. Мы имеем дружеские отношения с народными артистами, спортсменами, известными деятелями науки и культуры. И нам очень приятно, что сегодня к нам приехала футбольная команда "Динамо" Киев, за которую мы все всегда болели и будем болеть. Очень приятно, что сегодня наши герои-военнослужащие и выдающиеся спортсмены встретились в этом хоть и небольшом, но историческом помещении. Хочу от себя лично и нашего коллектива поблагодарить динамовцев за то, что они нашли время посетить нас. Убежден, что ваш визит значительно улучшит моральный дух наших военнослужащих, ведь они являются вашими горячими болельщиками. К счастью все они здоровы и не имеют тяжелых болезней.

Первым от имени клуба слово взял главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко:

- Откровенно говоря, неизвестно, кто сейчас больше волнуется – вы или мы. Когда я вчера дома сказал своим родным, что увижусь с вами сегодня, весь вечер только об этом мы и говорили. Мы очень вам благодарны за ваше мужество, за ваш поступок, за вашу несокрушимость. Это очень важно для нас. Это крайне важно для всей страны. Мы очень рады, что вы вернулись, что вы все-таки отстояли свою честь. Я даже представить себе не могу, насколько вам было тяжело. Даже те кадры, которые облетели весь мир, уже наводят ужас, не говоря уже о том, что вы пережили. Вы просто молодцы, каждый раз доказывая и всему миру, и самим себе, что вы сильны, что ваша команда выдержала, и ни один из вас не "попросил замену". Это очень важно. Мы вам очень благодарны, и теперь ждем вас на стадионе, будем вас там очень рады видеть!

От имени всех игроков почтение морякам выразил капитан "бело-синих" Сергей Сидорчук:

- Правильно сказал Алексей Александрович, а я переживаю, наверное, еще больше. Тоже вчера разговаривал со своей семьей о предстоящем визите к вам. У меня растут маленькие дети, и на вашем примере хочется им показать, что такое по-настоящему любить свою семью, любить свою страну. Хотелось поблагодарить вас лично. Мы вам с радостью дарим именные абонементы и приглашаем на наши матчи. Мы вас всегда будем рады видеть. Ваш поступок – большой пример для всех нас.

За этот визит и поддержку динамовцев поблагодарил командир дивизиона, командир всей группы кораблей, которые были захвачены в Керченском проливе во время обстрела, капитан второго ранга ВМС Украины Денис Гриценко:

- Для нас этот визит стал очень приятной неожиданностью, мы даже не ожидали такой поддержки. Мы очень благодарны вам за то, что выделили время и приехали к нам всей командой. Это дает нам очень большой подъем боевого духа, нас сейчас переполняют эмоции. Хочется крепко обнять и пожать руку каждому!

Там мы были в полной изоляции, и любая информация до нас доходила с большим ограничением. Единственное, что нас поддерживало – это письма от наших детей, родных. Но самый эмоциональный подъем произошел, когда в следственный изолятор нам прислали футболки киевского "Динамо". И когда нам наконец разрешили их надеть, мы сразу почувствовали себя как будто дома, в Украине, даже находясь за решеткой. Ездя на суд, ребята тоже старались надевать динамовские футболки. И даже там, на чужбине, нам говорили, что уважают киевский клуб и завидуют нашему патриотизму. Эмоционально мы почувствовали вашу поддержку и поддержку всей страны.

Отдельно поблагодарил военных моряков ветеран "Динамо", легендарный Владимир Мунтян, который также пригласил их провести товарищеский футбольный матч после их полного выздоровления:

- Ребята! От имени ветеранов клуба хочу вас поблагодарить за вашу стойкость и несокрушимость. Самое главное – что вы вернулись живыми и здоровыми. А если вы хотите провести футбольный матч, наша команда ветеранов с радостью сыграет с вами. Выздоравливайте – и мы вас ждем на футбольном поле!

После теплых слов начались дружеские объятия, рукопожатия и общение между командой и моряками. Защитники Украины делали памятные фото с игроками и тренерами, динамовцы с удовольствием ставили автографы на мячах и футболках.

Впечатлениями от этой эмоциональной и вдохновляющей встречи динамовцев с освобожденными моряками поделился президент официального Фан-клуба киевского "Динамо" Сергей Михайленко:

- Сегодняшняя встреча была очень важной для всех. Я это увидел по лицам и моряков, и наших динамовцев. Клуб сказал большое "Спасибо!" этим ребятам за их мужество, за их героизм. Слава Богу, все они вернулись здоровыми. Ребята рассказывали о том, как им прислали динамовские футболки во время плена, насколько это для них было важно, и как они х гордостью носили их там. Команда их отблагодарила и пригласила на наши матчи, каждый получил персональную сумку с динамовской экипировкой, обувью, футбольными мячами, а также именной годовой абонемент на домашние матчи нашего клуба. Ребята очень обрадовались таким подаркам. Спрашивали, можно ли им прийти вместе с женами, детьми, друзьями. Конечно, мы их ждем и будем рады видеть на стадионе!

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Динамо первой из украинских команд посетило освобожденных моряков.