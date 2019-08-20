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вторник, 20 августа 2019 18:24

Михайличенко не рассчитывает на звездного легионера "Динамо"

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Михайличенко не рассчитывает на звездного легионера &quot;Динамо&quot;
На Самбрано не рассчитывают в "Динамо"

Серебряный призер Копа Америка оказался не нужен новому теренру "Динамо"

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик сообщил, что защитник Карлос Самбрано не входит в планы нового наставника "Динамо" Алексея Михайличенко.

Предшественник Михайличенко Александр Хацкевич был не прочь перехода перуанца зимой 2018 года, но в итоге перуанец так и не сыграл за первую команду "Динамо"

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Карлос Самбрано известен тем, что Гарвей за немецкий "Шальке", казанский "Рубин" и греческий ПАОК. Летом стал финалистом Копа Америка. Прошлый сезон провел в составе вице-чемпиона Швейцарии "Базеля".

https://football24.ua
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