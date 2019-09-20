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пятница, 20 сентября 2019 16:58

Михайличенко мог покинуть "Динамо"

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Михайличенко мог покинуть &quot;Динамо&quot;
"Динамо" с новым тренерским штабом не могло выиграть 3 матча

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко мог покинуть клуб уже после двух неудачных результатов во главе команды.

"Радуюсь за Михайличенко. Он заслужил победу своей преданностью работе, в которой очень важным моментом является доверие.

Тренер получил ее от президента в трудный момент, когда после двух стартовых ничьих были мысли об отставке. Суркис не принял ее, предложив продолжать", - поделился Бурбас в своем Twitter.

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Вчера "Динамо" минимально победило "Мальме" 1:0 и одержало первую победу под руководством Михайличенко. До этого киевляне не могли победить в 6 подряд матчах после ухода Хацкевича.

https://football24.ua
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