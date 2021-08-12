Михайличенко и Блохин получили новые должности в УАФ

Алексей Михайличенко был звездой в составе "Динамо". Фото: УАФ

Исполком Украинской ассоциации футбола принял решение об увольнении с должности председателя комитета сборных Украины Мирона Маркевича.

Сопредседателями нового комитета будут легендарные динамовцы Олег Блохин и Алексей Михайличенко, сообщает сайт УАФ.

Олег Протасов стал первым заместителем. Анатолий Демьяненко - заместителем.

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Членом комитета стали: Александр Петраков, Виктор Скрипник; Анатолий Бузник, Алексей Таргонский, Александр Черкасов, Сергей Мохник, Владимир Ковянов.

Маркевич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" хотел получить должность тренера национальной команды, но не смог договориться о деталях работы.

1 сентября сборная Украины сыграет в четвертом туре отбора к Кубку мира против Казахстана. Национальная команда занимает третье место в отборочной группе, уступая лидеру Франции в четырех очках.