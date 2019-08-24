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суббота, 24 августа 2019 21:51

Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером

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Михайличенко дебютировал позорной ничьей с аутсайдером
В первом тайме "Динамо" ни одного раза не попало в створ ворот

Киевское "Динамо" с новым главным тренером не смогло переиграть дома аутсайдера "Олимпик" - 1:1. Динамовцы вообще уступали, но Цыганков спас для столичного клуба ничью.

Алексей Михайличенко революцию в составе не сделал. Только Кадири получил долгожданное место в основном составе и сыграл на своей позиции, если не блестяще, то очень надежно.

Пока тренер изменился, но игра осталась еще той, какой была за Хацкевича. В "Динамо" нет скорости. Вряд ли она появится в ближайшее время, учитывая объявленные новыми тренерами двухразовые тренировки каждый день.

Первые выводы о готовности "Динамо" можно будет сделать в середине сентября

Пока игроки "Динамо" играют без фантазии и импровизации, выполняя наставления старого тренера. Вся острота от Кенджьоры и Миколенко - это навесы в штрафную, от которых никакой остроты не было.

Очевидно, первые выводы о готовности "Динамо" можно будет сделать в середине сентября. Если в еврокубки в команды не появится скорость, то Михайличенко вряд ли пересидит в своем кресле зимнюю паузу.

Пока не впечатляет Родригеш. Он выглядит лишним игроком у киевлян. Фран Соль, который вышел на замену, тоже не создал ничего острого. Страшно подумать, как бы мог дебютировать Михайличенко, если бы Цыганкову не удалось редкий по красоте удар.

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Следующую игру "Динамо" сыграет в воскресенье, 1 сентября, в гостях против "Зари".

Автор: Юрий СТРИГУН
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