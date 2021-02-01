Михайленко задержался на Кипре на 3 месяца

Дмитрий Михайленко остался без работы. Фото: ФК "Пафос".

Кипрский "Пафос" объявил об отставке главного тренера Дмитрия Михайленка.

Украинского наставника уволили после разгромного проигрыша АЕК Ларнака 1:4, сообщает официальный сайт "Пафоса".

Команда Михайленко боролась за попадание в 1-ю шестерку чемпионата Кипра. В последних 10 матчах победила только раз. После разгрома от прямого конкурента украинского тренера сразу уволили. На Кипре Михайленко смог задержаться только на 3 месяца.

Это уже 2-я отставка Михайленка в сезоне. Он начинал сезон с "Днепр-1", но его уволили после 3-го тура УПЛ.

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Дмитрий Михайленко начал свою тренерскую карьеру в "Днепре", где работал с дублем, а затем возглавил первую команду. Более 3 сезонов возглавлял "Днепр-1".