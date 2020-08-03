Михайленко может остаться тренером "Днепра"

Дмитрий Михайленко может сохранить должность. Фото "Днепр-1"

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник не возглавит этим летом "Днепр-1", сообщает "ТаТоТаке".

По информации источника, это совместное решение "Зари" и "Днепра-1".

Дмитрий Михайленко, скорее всего, сохранит свой пост главного тренера в днепровском клубе на сезон 2020/21.

При этом окончательного решения по Скрипнику в "Заре" нет. Он в Запорожье с 1 августа. Тренер может остаться или покинуть команду. В случае ухода специалиста луганскую команду возглавит Александр Бабич.

Ранее была информация, что Скрипника представят в качестве главного тренера "Днепра-1" сегодня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Срипник остается в "Заре" - гендиректор луганского клуба

Журналист "Футбольного формата" Олег Ящук сообщал, что Александр Бабич стал тренером "Зари" 2 августа.