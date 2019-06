Мхитарян пришел в гости к мальчику, больному раком

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян осуществил мечту 11-летнего мальчика, который лечится от страшной болезни.

Мхитарян пришел в гости к парню по имени Эдуард. Ему 11 лет и он уже больше года болеет раком.

По словам парня, он раньше занимался футболом, из-за чего частенько пропускал занятия в школе. Эдуард был голкипером команды "Мира", но болезнь заставила забыть о спорте. Впрочем, юноша все еще надеется, что однажды вернется на футбольное поле.

Мхитарян сыграл с парнем в футбол на приставке, подарил ему свою футболку и пообещал однажды встретиться с ним уже на футбольном поле.

Was nice to visit you dear Eduard! Next challenge will be on a real pitch😉 Get into top form very soon & be unstoppable💪🏼💪🏼💪🏼#football #power #brave #boyhttps://t.co/8zidcriWa2 pic.twitter.com/0uMLfZaf18