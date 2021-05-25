Международная федерация хоккея призвала мэра Риги снять красно-бело-красный флаг. Он снял флаг федерации

Настоящий беларуский флаг вывесили в центре композиции.Фото: twitter Мартиньша Стакиса

Мэр Риги, Латвия, где проходит чемпионат мира по хоккею, Мартиньш Стакис сообщил, что президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель направил ему письмо после инцидента с флагом Беларуси. Накануне по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Беларуси был заменен на красно-бело-красный флаг с гербом "Погоня". Красно-белый флаг появился на площади, на которой расположены флаги стран-участниц чемпионата мира.

Фазель назвал произошедшее недопустимым и призвал вернуть назад флаг Беларуси или убрать флаг ИИХФ.

"Президент ИИХФ потребовал, чтобы в Риге красно-белые флаги свободы Беларуси были заменены на прежние. В противном случае требовалось снять флаги ИИХФ. Каждый сам выбирает сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. Мы снимем флаги ИИХФ", — написал Стакис в Twitter.

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Накануне на центральной площади Риги были сняты флаги России и Беларуси. Российский флаг был снят после запрета российским спортсменам выступать на мировых первенствах под российским флагом. Беларуский – после захвата блогера Протасевича режимом Лукашенко. Ранее Беларусь лишили права проведения мирового первенства и полностью отдали его Латвии.