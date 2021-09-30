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четверг, 30 сентября 2021 10:18

Между командами пропасть: обзор СМИ после разгрома "Динамо" в Мюнхене

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Между командами пропасть: обзор СМИ после разгрома &quot;Динамо&quot; в Мюнхене
Николай Шапаренко выступает за первую команду "Динамо" с конца 2017 года. Фото: ФК "Динамо" Киев

В матче второго тура Лиги чемпионов киевское "Динамо" уступило "Баварии" - 0:5.

Gazeta.ua сделала обзор СМИ после разгромного поражения команды Мирчи Луческу.

"Трибуна" пишет, что соперник не дал киевлянам никаких шансов.

"Остановить такую "Баварию" можно было при максимальной самоотдаче и с серьезным везением. В "Динамо" не было ни того, ни другого. А потому результат, даже такой разгромный, кажется закономерным. Приходится признавать, что мюнхенцы особо не напрягались, не раздували темп, а методично наказывали киевлян за ошибки в обороне. Из этого поражения даже сложно сделать какие-то выводы, настолько оно было бесспорным.

Банальность, но команды на столь разных уровнях, что минимального шанса зацепиться за результат коллектив Юлиана Нагельсмана сопернику не предоставил.

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"Бавария" выглядит командой без слабых мест, которой противостоять трудно любой команде мира, пишет "Футбол 24".

Чемпион Украины не имел шансов вывезти из "Альянц Арены" хотя бы ничью ни при каких условиях. Это нужно понимать. Нынешняя "Бавария", пожалуй, самая мощная команда мира. От нее не дождешься подарка. Девять побед подряд в сезоне с разницей голов 45:5. Не стоит Мюнхен сравнивать с "Ювентусом", "МЮ", "Реалом" или даже ПСЖ, который только пытается найти баланс.

Это команда фактически без слабых мест. Она душит соперника на всех фронтах и ​​с запасом перекрывает собственные ошибки. Чтобы отобрать очки у "Баварии", надо провести идеальный матч и надеяться, что Роберт Левандовски и Юзуа Киммих встанут не с той ноги. А по воротам нужно бить так, чтобы у Мануэля Нойера не было ни малейшего шанса спасти - иначе он им воспользуется ".

Сидорчук трижды ошибся в центре поля с передачами. В основном в простых ситуациях. Это были признаки ранней капитуляции

Один из лидеров "Динамо" Николай Шапаренко провел слабый матч, пишет Football.ua.

"Одного из лидеров текущей кадровой обоймы "Динамо"решили заменить уже в перерыве. Шапаренко действительно попал в ход поединка с самых первых минут, поэтому решение Луческу объяснить было просто. Мы вспомнили о присутствии Шапаренко на поле только тогда, когда он в конце тайма пробил со средней дистанции по воротам. А до этого Николай показывался в камере только при выполнении стандартных положений".

Ua-football.com критикует капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.

"Какие могли быть шансы, если регулярно ошибался капитан и стержневой футболист Сидорчук? Привезенный на 20-й минуте пенальти (игра рукой на подаче углового) - это лишь верхушка айсберга. В середине первого тайма в течение короткого отрезка времени Сидорчук трижды ошибся в центре поля с передачами. В основном в простых ситуациях. Это были признаки ранней капитуляции".

Кадровый потенциал на разном уровне, пишет "Футбум".

"Кадры, кадры, кадры. Которые позволят решать задачи не только количеством в зонах, но и умением".

В третьем и четвертом турах ЛЧ "Динамо" проведет спаренные матчи против "Барселоны".
Киевляне занимают третье место в турнирной таблице, опережая каталонцев на одно очко. Лидируют в группе "Баварии" с двумя победами.
В другом матче группы "Бенфика" победила "Барселону" - 3:0.

Автор: Сергей Тищенко
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