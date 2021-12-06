"Металлист" хочет купить лидеров "Ворсклы"

Оливье Тилль играет за сборную Люксембурга. Фото: "Ворскла"Фото: "Ворскла"

Полузащитник "Ворсклы" Оливье Тилль и нападающий Руслан Степанюк приглянулись селекционной службе "Металлиста".

Лидер текущего сезона Первой лиги следит за ситуацией вокруг ключевых для "Ворсклы" игроков с прицелом на усиление под Премьер-лигу. Козырем полтавчан являются долгосрочные контракты с игроками. Сообщает fanday.net.

В Полтаве не хотят расставаться с люксембуржцем меньше, чем за €1,5-2 млн.

У Степанюка прописана в контракте клаусула в €600 тысяч, сообщает "ТаТоТаке".

Контракт Тилля с "Ворсклой" действует до 2023 года, а Степанюк недавно продлил соглашение с клубом на три года. По данным Transfermarkt, предыдущее соглашение Степанюка с "Ворсклой" истекает 31 декабря следующего года.

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Тилль в текущем сезоне УПЛ провел 18 матчей, на его счету 10 голов и семь ассистов. В активе Степанюка 19 матчей за "Ворсклу", шесть мячей и две голевые передачи.