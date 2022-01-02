Месси заразился коронавирусом

Месси впервые заболел ковидом. Фото: Reuters

"Пари Сен-Жермен" на официальном сайте объявил имена футболистов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее стало известно, что четыре игрока парижского клуба сдали положительные тесты на COVID-19. Эти футболисты — Лионель Месси, Хуан Бернат, Серхио Рико и Натан Битюмазала. Заразившиеся игроки были отправлены на самоизоляцию. Форвард "ПСЖ" Неймар продолжает восстановление в Бразилии. Возвращение футболиста к тренировкам ожидается через три недели.

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"Пари Сен-Жермен" в 19 матчах набрал 46 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — "Лилль". В следующем туре чемпионата Франции "ПСЖ" сыграет с "Лионом". Встреча пройдёт 9 января.