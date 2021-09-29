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среда, 29 сентября 2021 09:31

Месси забил первый гол за ПСЖ

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Месси забил первый гол за ПСЖ
Де Брейне не помог спастись "Манчестер Сити". Фото: Reuters

28 сентября сыграли первые восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" в Киеве забрал очки у "Интера", а "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на выезде.

В центральном матче дня встречались "Манчестер Сити" и ПСЖ. Лионель Месси забил первый гол за французский клуб, а парижане победили со счетом 2:0.

Украинец Эдуард Соболь в составе "Брюгге" провел на поле 79 мин. против "Лейпцига" и помог чемпионам Бельгии победить немцев.

Результаты матчей

Группа D:

"Реал" - "Шериф" - 1:2

"Шахтер" - "Интер" - 0:0

Группа C:

"Боруссия" Дортмунд - "Спортинг" - 1:0

"Аякс" - "Бешикташ" - 2:0

Группа B:

"Милан" - "Атлетико" (Мадрид) - 1:2

"Порту" - "Ливерпуль" - 1:5

Группа A:

ПСЖ - "Манчестер Сити" - 2:0

"Лейпциг" - "Брюгге" - 1:2

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Сегодня второй матч в Лиге чемпионов сыграет киевское "Динамо". Чемпионы Украины сыграют против мюнхенской "Баварии", которая в первом туре разгромила "Барселону" - 3:0.

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