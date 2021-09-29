Месси забил первый гол за ПСЖ

28 сентября сыграли первые восемь матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Донецкий "Шахтер" в Киеве забрал очки у "Интера", а "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на выезде.
В центральном матче дня встречались "Манчестер Сити" и ПСЖ. Лионель Месси забил первый гол за французский клуб, а парижане победили со счетом 2:0.
Украинец Эдуард Соболь в составе "Брюгге" провел на поле 79 мин. против "Лейпцига" и помог чемпионам Бельгии победить немцев.
Результаты матчей
Группа D:
"Реал" - "Шериф" - 1:2
"Шахтер" - "Интер" - 0:0
Группа C:
"Боруссия" Дортмунд - "Спортинг" - 1:0
"Аякс" - "Бешикташ" - 2:0
Группа B:
"Милан" - "Атлетико" (Мадрид) - 1:2
"Порту" - "Ливерпуль" - 1:5
Группа A:
ПСЖ - "Манчестер Сити" - 2:0
"Лейпциг" - "Брюгге" - 1:2
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Сегодня второй матч в Лиге чемпионов сыграет киевское "Динамо". Чемпионы Украины сыграют против мюнхенской "Баварии", которая в первом туре разгромила "Барселону" - 3:0.
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