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понедельник, 05 июля 2021 06:11

Месси забил гол и приблизился к рекорду Пеле

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Месси забил гол и приблизился к рекорду Пеле
Лионель Месси приблизился к рекорду Пеле. Фото: Reuters

В поединке 1/4 финала Кубка Америки сборная Аргентины обыграла Эквадор со счетом 3:0.

В конце первого тайма счет открыл Родриго де Пауль, а на 84-й минуте встречи Лаутаро Мартинес удвоил преимущество своей команды. В обоих голевых эпизодах своим партнерам ассистировал Лионель Месси. Потом еще эквадорцы остались в меньшинстве после удаления Пьеро Инкалие. А точку в матче поставил сам Месси. Капитан сборной Аргентины со штрафного поразил "девятку" ворот.

В полуфинале Кубка Америки Аргентина встретится с Колумбией, которая в 1/4 финала одолела Уругвай.

Теперь на счету Месси 76 голов в составе сборной Аргентины. Он отстает лишь на один мяч от легендарного Пеле (77), который является рекордсменом по количеству голов среди футболистов сборных Южной Америки.

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Месси провел свой 149-й матч за сборную Аргентины. Кроме 76 голов, на его счету также 51 результативная передача. Для того, чтобы покорить отметку в 77 забитых мячей, Пеле потребовалось провести 91 встречу.

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