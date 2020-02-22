Месси забил четыре мяча в матче с "Эйбаром"

Месси не забивал четыре тура

"Барселона" обыграла "Эйбар" (5:0) в матче 25-го тура Ла Лиги.

На 14-й минуте форвард Лионель Месси забил первый гол, воспользовавшийся пасом хавбека Ивана Ракитича, на 37-й минуте сделал дубль с передачи Артуро Видаля, на 40-й оформил хет-трик, а на 87-й покер.

Благодаря этим мячам аргентинец прервал серию из 4 матчей Ла Лиги без забитых голов. Продолжительность серии составила 398 минут. Сообщает "Трибуна".

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В настоящий момент Месси возглавляет гонку бомбардиров в чемпионате Испании. На его счету 18 голов в 20 матчах. У форварда "Реала" Карима Бензема 13 голов в 23 матчах.