Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

Неймару не удалось забить і приблизиться к рекорду Пеле. Фото: Reuters

Завершился финальный матч Кубка Америки, в котором национальная команда Аргентины встречалась со сборной Бразилии. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана — Марио Филью" и завершилась победой аргентинцев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 22-й минуте забил Анхель Ди Мария. Результативной передачей отметился Родриго Де Пауль.

Для Лионеля Месси это был 38-ой трофей за карьеру и первый со сборной Аргентины.

В полуфинале сборная Аргентины в серии пенальти обыграла Колумбию (1:1, 3:2 в серии пенальти). Сборная Бразилии, в свою очередь, одолела Перу (1:0).

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Турнир изначально должен был проходить в Аргентине и Колумбии, однако был перенесён в Бразилию в связи с протестами в Колумбии и опасной эпидемиологической ситуацией в Аргентине. Ранее сообщалось, что сборная Бразилии планирует бойкотировать Копа Америка, однако команда всё же решила принять участие в турнире.