Месси уходит из "Барселоны"

Месси с 13 лет играет за "Барселону". Фото Рейтер

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть команду.

Как утверждает Marca, аргентинец сообщил клуб по факсу о своем желании уйти. По данным источника, он воспользуется своим правом расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Отмечается, что Месси не будет участвовать в тренировках команды в эти выходные и не станет проходить тестирование на коронавирус. Его решение окончательное.

Причиной такого решения стала чрезвычайно жесткое поведение нового тренера Рональда Кумана, который заявил аргентинцу, что в дальнейшем в раздевалке руководить только он. Месси не ожидал такого тона и обиделся.

Вчера вечером был созван совет правления клуба, которая выразила вотум недоверия президенту Бартомеу и призвала того подать в отставку.

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Месси сыграл за "Барселону" 485 матчей, в которых забил 444 мяча.