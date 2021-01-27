Месси считают инопланетянином, который состязается из землянами

Журнал "Франс Футбол" решил не присуждать в этом сезоне "Золотой мяч" - награду лучшему футболисту Европы. Инициаторы считают, что из-за пандемии коронавируса не все игроки были в равных условиях.

Вспоминаем победителей предыдущих лет. В 2009 награду впервые завоевал аргентинец Лионель Месси. Впоследствии он повторил успех в 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

Лионеля Месси так часто называют инопланетянином – этот футболист действительно напоминает пришельца, чьи навыки значительно превосходят возможности простых землян. Игра аргентинца – это откровение. А его конкуренция с Криштиану Роналду – отдельная, крайне значимая и очень длинная глава в истории мирового футбола. За последние 12 лет эти двое лишь однажды позволили кому-то третьему забрать "Золотой мяч".

В 2009-м году во второй раз кряду борьба за трофей развернулась между аргентинцем и его извечным португальским конкурентом, но, в отличие от 2008-го, когда "ЗМ" достался Роналду, у Лео оказалось больше аргументов для итогового успеха. "Барселона" тогда выиграла всё: Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА. У Криштиану при таких выступлениях "блауграны" не было шансов, несмотря на очередной чемпионский титул "МЮ".

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в Росарио в семье работника сталелитейного комбината и уборщицы. Лео стал третьим ребёнком Хорхе и Селии Марии Месси, у которых уже было двое сыновей. Позже у Лионеля родится сестра Мария Соль.

В 11 лет у Лео обнаружили дефицит соматотропина – гормона роста

Первые шаги в футболе Месси начал делать в возрасте пяти лет. Его отец тренировал любительскую команду "Грандоли", за которую и стал играть Лео. На первые тренировки мальчика отводила бабушка: из всех членов семьи только она верила, что Лионель добьётся успехов в футболе. В 1995-м 8-летний Месси оказался в структуре "Ньюэллс Олд Бойз". С детской командой Лео в 1997-м завоевал Кубок дружбы Перу. Однако в дело вмешалась болезнь, которая поставила карьеру талантливого мальчика под угрозу. В 11 лет у Лео обнаружили дефицит соматотропина – гормона роста. Месси и без того был меньше сверстников, что позволяло ему даже проскакивать у самых высоких из них между ног, а теперь появилась угроза, что рост юного футболиста замедлится и в итоге остановится. Помочь могло только дорогостоящее лечение, на которое у семьи Лео не было денег. "Ньюэллс" также не имел возможности платить по 900 долларов в месяц ради совсем юного игрока. "Ривер Плейт", который уже присматривался к Месси, также отказался от него именно из-за необходимости лечения. Но футбольный талант не пришлось зарывать в землю. 13-летним Месси в 2000-м заинтересовалась "Барселона", и осенью того года Лео получил свой счастливый билет в Каталонию.

Восхищённые скауты "блауграны" убедили отца Лионеля привезти сына в Испанию на просмотр. Навыки Лео привели в восторг спортивного директора "сине-гранатовых" Карлеса Решака, и тот убедил совет директоров немедленно взять мальчика в свою академию. Клуб оплатил семье Месси переезд в Испанию и взял на себя все расходы по лечению Лео. Так маленький Месси, которого за невысокий рост прозвали "Блохой", а недоброжелатели кличут гномом, обрёл новую, лучшую жизнь. В первом же матче за юношескую команду "Барсы" он оформил покер, а всего за сезон наколотил 37 мячей, доказав руководству клуба, что их финансовые расходы целиком и полностью оправданы. Месси ответственно относился к лечению, всегда имея при себе необходимые инъекции, для которых он носил с собой маленький переносной холодильник. Лео всё равно был значительно меньше сверстников в габаритах, но это не мешало ему показывать великолепную игру и впечатляющую результативность. В принципе, с тех пор мало что изменилось. Рост Лео всего 170 сантиметров, но крайне редко его могут остановить защитники и мало кому удаётся забить за сезон больше, чем аргентинец.

Месси стал безусловным лидером "Барселоны". Фото инстаграм Месси

Уже к 16 годам Месси стал подбираться к основной команде "Барсы". Дебют аргентинца состоялся 17 ноября 2003 года в товарищеском матче против "Порту". Правда, в официальной встрече Лео вышел на поле лишь спустя 11 месяцев: 16 октября 2004-го он сыграл в каталонском дерби против "Эспаньола". А 1 мая 2005 Месси стал самым молодым игроком в истории "Барселоны", забившим в чемпионате Испании. Аргентинец поразил ворота "Альбасете" в возрасте 17 лет 10 месяцев и 7 дней. В том же сезоне Лео завоевал свой первый трофей, став с "блауграной" чемпионом Испании.

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К этому моменту о Месси уже говорили как о будущей мировой звезде. Ему даже предложили выступать за сборную Испании, но Лео отклонил предложение, изъявив желание защищать цвета аргентинской национальной команды. В 2004-м Месси дебютировал в молодёжке "альбиселесте", а в 2005-м выиграл с нею первенство мира. На турнире, проходившем в Голландиии, Лео забил 6 мячей, став его лучшим бомбардиром. Аргентинец был также признан лучшим игроком соревнований. Тем же летом Месси впервые попал в состав сборной Аргентины и провёл на поле три минуты в товарищеском матче против Венгрии. Что интересно: в игре с этой европейской сборной дебютировал и Диего Марадона.

В сезоне 2005/06 Лео стал получать больше игрового времени в "Барсе". Проведя 17 матчей в чемпионате, аргентинец забил 6 мячей. Кроме того, Месси забил один гол в Лиге чемпионов, поразив ворота "Панатинайкоса" (5:0). В декабре 2005-го итальянская газета "Tuttosport" наградила Лео званием "Золотого мальчика" 2005 года как лучшего футболиста мира моложе 21 года.

Каталонцы в том сезоне выиграли ЛЧ, одолев в финале "Арсенал" (2:1), но Месси из-за травмы пропустил решающий матч. Тем не менее, молодому форварду удалось восстановиться к чемпионату мира-2006, на котором он забил первый гол в официальных матчах за сборную.

Лео при переполненных трибунах "Камп Ноу" оформил хет-трик в ворота мадридского "Реала" и вырвал для каталонцев ничью в зубодробительном класико

В сезоне 2006/07 Месси стал лидером "Барселоны". Всё началось в 26-м туре Примеры, когда Лео при переполненных трибунах "Камп Ноу" оформил хет-трик в ворота мадридского "Реала" и вырвал для каталонцев ничью в зубодробительном класико.

"Сине-гранатовым" в том сезоне не удалось добиться чемпионства, но Месси стал настоящей звездой. По итогам года он был номинирован на "Золотой мяч", но приз выиграл бразилец Кака, а Лео занял в голосовании третье место.

Сезон 2007/08 во многом получился для Месси смазанным, но если это был шаг назад, то сделал это аргентинец лишь для того, чтобы рвануть с удвоенной силой вперёд. Так и получилось. В конце 2008-го, когда Лео занял второе место в споре за "Золотой мяч", уступив Криштиану Роналду, великий Диего Марадона сказал ему: "это последний раз, когда я позволяю тебе стать вторым". К слову, если кто-то задастся вопросом, почему Лео в 2008-м был номинирован на "ЗМ" при полном отсутствии клубных успехов, то ответ прост. Именно тогда Месси выиграл первый и до сих пор единственный турнир со сборной Аргентины – Олимпиаду в Пекине. Конечно, в олимпийских турнирах составы команд далеки от оптимальных ввиду возрастных ограничений, однако в Китай аргентинцы отправили своё по-настоящему золотое поколение. В той команде, которая в финале обыграла Нигерию (1:0), помимо Месси, были такие игроки, как Ди Мария (он и забил единственный гол нигерийцам), Агуэро, Сабалета, Лавесси, а также "лимитчики" старше 23 лет Маскерано и Рикельме. Словом, состав у аргентинцев был самый что ни на есть боевой, так что и успех их в Пекине более чем закономерен. Только вот никакие исследования не могут помочь нам установить, почему не менее боевые составы "альбиселесте" при наличии целого ряда звёзд не могут выиграть ещё хотя бы один турнир. Это некое проклятие и команды, и Месси. Но у Лео ещё есть время всё исправить.

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После не самого удачного сезона 2007/08 "Барселона" провела работу над ошибками. Голландец Франк Райкард покинул пост главного тренера, сдавший позиции лидер команды Роналдиньо ушёл в "Милан". Это позволило Месси взять 10-й номер, который вот уже 13-й год продолжает красоваться на его спине. Изменения пошли каталонскому клубу на пользу. "Барса" выиграла буквально всё, а Месси выдал сумасшедший сезон. "Сине-гранатовые" оформили требл, выиграв чемпионат и Кубок страны и спустя четыре года вновь одержав победу в Лиге чемпионов. Кроме того, тот сезон запомнился разгромом "Реала" в класико на Сантьяго Бернабеу со счётом 6:2. В чемпионате Испании Лео забил 23 гола, а в ЛЧ – 9 (включая мяч в финале против "Манчестер Юнайтед"), что позволило ему стать лучшим снайпером турнира. При определении лучшего футболиста года сомнений быть не могло: аргентинец заслужил это звание и в декабре получил свой первый "Золотой мяч".

"Камп Ноу" могут переименовать на честь Месси. Фото твиттер "Барселона"

В 2010-м году "Золотой мяч" был объединён с премией "Игрой года ФИФА". Трофей стал называться "Золотой мяч ФИФА" и вручался включительно до 2015 года. Месси выиграл его трижды кряду: в 2010, 2011 и в 2012-м. В 2013-м и 2014-м аргентинец уступал пальму первенства Криштиану Роналду, но в 2015-м снова завоевал награду. В эти годы Лео показывал сумасшедшую результативность. В официальных матчах сезона 2011/12 аргентинец забил 73 гола, 50 из которых пришлось на игры Ла Лиги.Так Месси побил рекорд Ференца Пушкаша, который почти за полвека до этого забил за сезон в Примере 49 мячей. Тогда же Лео установил рекорд Примеры по хет-трикам, оформив 8 за сезон. Только спустя четыре года Роналду повторит это достижение.

Период с 2010-го по 2015-й был эрой гегемонии Лео

В эти четыре года, что Месси получал "Золотой мяч", "Барселона" трижды выигрывала чемпионат, дважды завоёвывала Кубок Испании и столько же раз побеждала в Лиге чемпионов. Всю эту эпоху Лео был (и остаётся по сей день) главным голеадором команды. До 2015 года критики не уставали утверждать, что успехи Месси в первую очередь заслуга не самого аргентинца, а его партнёров – Андреса Иньесты и Хави. Действительно, именно эта связка великолепных полузащитников обеспечивала нападающему большую часть голевых возможностей. Но в 2015-м блистательное трио распалось, а Месси всё так же продолжил забивать. Всё-таки он оказался индивидуально сильным игроком, в чём ранее некоторые люди сомневались. Кроме того, нужно признать, что Месси даже при наличии в составе более возрастных и опытных игроков имел большое влияние на всю "Барселону", начиная с команды и заканчивая клубным руководством. Чего только стоит случай, описанный Златаном Ибрагимовичем в автобиографии. Если верить шведу, то Гвардиола перевёл его из центра нападения на фланг лишь потому, что об этом попросил Месси, пожелавший играть на острие атаки. А теперь подумайте, насколько серьёзное влияние нужно иметь, чтобы подвинуть в сторону такую глыбу, как Ибрагимович? Щуплый аргентинец оказался куда более весомой фигурой, чем статный и харизматичный Златан, который в итоге был вынужден покинуть "Барсу". Так что недооценивать индивидуальные качества Месси (речь как о футбольном мастерстве, так и о характере) не стоит.

Период с 2010-го по 2015-й был эрой гегемонии Лео, несмотря на то, что в 2013-м и 2014-м "ЗМ" доставался Криштиану Роналду. Всё-таки аргентинец четырежды за это время становился лучшим футболистом планеты, а также был близок к тому, чтобы выиграть Кубок мира. Но в финале мундиаля-2014 "альбиселесте" проиграли великолепным немцам (0:1), которые на пути к финалу втоптали в газон хозяев турнира бразильцев (7:1). Месси был признан лучшим игроком ЧМ, но вернейший шанс выиграть крупные соревнования со сборной Лео упустил.

Месси со сборной выиграл Олипиаду-2008 и серебро Кубка мира-2014. Фото AFP

В конце каждого года, когда вручается "Золотой мяч", в футбольных кругах вспыхивают споры о том, какая составляющая всё-таки важнее при выборе обладателя трофея – спортивная или медийная. Немало сторонников мнения о том, что эра Месси и Роналду связана сугубо с популярностью обоих. В 2019-м, когда аргентинский форвард "Барселоны" получил награду в шестой раз в карьере, об этом заговорили особенно громко. Буквально все ожидали победы в голосовании голландца Вирджила ван Дейка, который провёл блистательный сезон с "Ливерпулем" и выиграл Лигу чемпионов. Но эксперты решили иначе, присудив трофей Месси, а ван Дейка поместив на вторую позицию. Если говорить о трофейной составляющей, то заслуги голландского защитника, ставшего одним из творцов победы "скаузеров" в ЛЧ, пожалуй, ничуть не ниже, чем вклад Месси в победу "Барсы" в Примере и Кубке Испании. Но, как уже говорилось, в футболе слишком любят голы и не слишком жалуют тех, кто мешает их забивать. А Месси – это практически синоним слова "гол". В сезоне 2018/19 он забил 50 мячей в 51 официальном матче за "Барселону", а также отличился одним голом в составе сборной Аргентины на Кубке Америки, где "альбиселесте" взяли "бронзу". Посмею предположить, что результативность Лео и сыграла решающую роль в определении обладателя "ЗМ".

Что же касается вечной конкуренции Месси и Роналду, то она долгое время казалась абсолютно заочной. Складывалось ощущение, что рекорды этих футбльных гениев интересуют только болельщиков да любителей статистики. Но в прошлом году Криштиану, прибыв на церемонию вручения "ЗМ", показал пальцем на Месси и заявил: "Вот уже 15 лет мы мотивируем друг друга. Мне очень не хватает наших испанских противостояний". Следовательно, очная конкуренция тоже присутствует. А он всё-таки двигатель прогресса.

Завоевав шестой "ЗМ", Месси стал абсолютным рекордсменом. У него больше этих трофеев, чем у Роналду. Кроме того, аргентинец четырежды кряду завоёвывал "Ballon d'Or", тогда как великому Платини это удавалось трижды. Сейчас Лео 32 года, и наверняка он ещё несколько лет будет бороться за "ЗМ" и бить рекорды результативности.