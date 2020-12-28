Месси рассказал, где хочет продолжить карьеру

Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан "Барселоны" Лионель Месси хочет попробовать свои силы в МЛС.

Аргентинцу было бы интересно поиграть в футбольной лиге США, но затем он бы все равно хотел бы вернуться в Барселону.

"Я хотел бы поиграть в США, чтобы узнать о жизни там и о футболе в местной лиге. Но в конечном итоге я хочу в определенном статусе все же вернуться в "Барселону". Я не забегаю слишком вперед, давайте посмотрим, чем закончится этот сезон.

Начну я переговоры с клубами в ближайшее время? Нет. Это будет противоречием всему, что я говорю. Я сосредоточен на "Барселоне", хочу сделать все возможное для клуба в этот момент", - Месси в интервью La Sexta.

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Лионель Месси выступает за первую команду "Барселоны" с 2003-го. Его соглашение с каталонцами действует до конца сезона 2020/2021.