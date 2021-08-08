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Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

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Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в &quot;Барселоне&quot;
месси играл за "Барселону" 16 лет. Фото: Фото: Reuters

Нападающий Лионель Месси расплакался на прощальной пресс-конференции по случаю его ухода из "Барселоны".

Аргентинский футболист не смог сдержать эмоции перед началом выступления. Журналисты поддержали форварда аплодисментами.

5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

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Месси выступал за основной состав "Барселоны" с 2005 года. Его контракт с каталонским клубом истёк в конце июня. В минувшем сезоне 34-летний форвард провёл 35 матчей в испанской Примере, забил 30 голов (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта объявил, что Месси продолжит карьеру в "ПСЖ".

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