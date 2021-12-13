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понедельник, 13 декабря 2021 13:34

Месси против Роналду – состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов

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Месси против Роналду – состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов
Криштиану Роналду и Лионель Месси второй раз встретятся в ЛЧ. Фото: REUTERS

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала не могли встретиться представители одной национальной ассоциации и команды, игравшие в одной группе.

Наиболее интересным стало противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси в составе ПСЖ и МЮ.

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Результаты жеребьевки:

"Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)

"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)

"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия)

"Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль" (Англия)

"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

"Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)

ПСЖ (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)


Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.

Действующим победителем турнира является лондонский "Челси".

Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" выбыли из еврокубков на групповой стадии, заняв последние места в своих группах.

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13
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