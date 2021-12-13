Месси против Роналду – состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
В 1/8 финала не могли встретиться представители одной национальной ассоциации и команды, игравшие в одной группе.
Наиболее интересным стало противостояние Криштиану Роналду и Лионеля Месси в составе ПСЖ и МЮ.
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Результаты жеребьевки:
"Бенфика" (Португалия) – "Реал" (Испания)
"Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Сити" (Англия)
"Атлетико" (Испания) – "Бавария" (Германия)
"Зальцбург" (Австрия) – "Ливерпуль" (Англия)
"Интер" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
"Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)
"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция)
ПСЖ (Франция) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.
Действующим победителем турнира является лондонский "Челси".
Украинские клубы "Динамо" и "Шахтер" выбыли из еврокубков на групповой стадии, заняв последние места в своих группах.
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