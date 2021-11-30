Месси прокомментировал завоевание "Золотого Мяча-2021"

Лионель Месси выиграл седьмой "Золотой мяч". Фото: Gettyimages.com/

Капитан сборной Аргентины и форварда ПСЖ 34-летний Лионель Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч".

Звездный аргентинец пока не думает о звании лучшего игрока мира снова.

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"Я не думаю о восьмом "Золотом мяче".

У меня начался новый этап, я сменил клуб. Теперь я живу в новом городе, и это дает мне силы для борьбы за новые цели.

В раздевалке "ПСЖ" собраны лучшие игроки мира", – сказал Месси в комментарии Тони Хуанмарти.

Лионель Месси в прошлом сезоне выиграл Копа Либертадорес со сборной Аргентины. Со своим бывшим клубом "Барселоной" трофеев не добывал. Летом на правах свободного агента стал игроком ПСЖ.