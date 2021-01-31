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воскресенье, 31 января 2021 16:33

Месси подаст в суд на руководство "Барселоны"

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Месси подаст в суд на руководство &quot;Барселоны&quot;
Месси летом хотел уйти с "Барселоны". Фото Рейтер

Адвокаты нападающего "Барселоны" Лионеля Месси намерены подать в суд на несколько человек из-за утечки данных о контракте футболиста.

Как сообщает Marca, сторона аргентинца хочет подать в суд на трёх человек, которые имеют полную информацию о соглашении. Отсюда следует, что этими людьми будут экс-президент "Барсы" Хосеп Мария Бартомеу и исполнительный директор Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта с игроком, а также Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента клуба, который также знал об этом документе.

Сообщается, что Месси пришел в ярость после обнародования в прессе деталей его контракта и собирается уйти из клуба.

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Испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность.

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