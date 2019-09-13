Месси ответил на приглашение Роналду пообедать

 
Ексклюзивы
1/5
Чем грозит "ответственный за все" для Зеленского
Чем грозит "ответственный за все" для Зеленского
Просмотров: 351
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 999
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2664
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1188
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1971
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2619
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1098
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1548
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1251
Фото
Все фото
5
4
8
14
14
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
Показали, как сын Коломойского играет в баскетбол
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
В Турнире Независимости в Варшаве играли представители 11 народов мира
Аппетитная фигура и невероятная красота: молодая теннисистка очаровала фанатов
Аппетитная фигура и невероятная красота: молодая теннисистка очаровала фанатов
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Видео
Все видео
Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины
Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины
Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе
Ярмоленко стал автором лучшего гола "Вест Хэма" в августе
Алиев попал в очередной громкий скандал
Алиев попал в очередной громкий скандал
Юлия Левченко перепрыгнула высоту 2 метра
Юлия Левченко перепрыгнула высоту 2 метра
Коноплянка забил чудо-гол сборной Англии на "Уэмбли"
Коноплянка забил чудо-гол сборной Англии на "Уэмбли"
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4437
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1584
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30672
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 сентября 2019
Просмотров: 81
Перед сеансом
Усе воно якось збігалося. "Запиши із Дзюбою інтерв'ю, – телефонно радила днями добра подруга. – Поки Іван Михайлович на силі, поки йому ...
пятница, 13 сентября 2019 20:11

Месси ответил на приглашение Роналду пообедать

  Комментировать
Месси ответил на приглашение Роналду пообедать
Месси (в центре) и Роналду (справа) являются соперниками только на поле

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слова форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выразившего готовность пообедать с ним в будущем.

"Криштиану пригласил меня на обед? Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с Криштиану и что мы не были близкими друзьями лишь потому, что не были партнёрами по команде. Обычно мы встречаемся на торжественных церемониях. На последней из них мы общались больше всего и были ближе, чем обычно.

Не знаю, состоится ли совместный обед, потому что пока неизвестно, пересечёмся ли мы ещё, учитывая тот факт, что мы живём в разных странах и у каждого из нас есть свои обязанности. Но если это произойдёт – нет проблем", — приводит слова Месси "Sport.es".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото

Месси и Роналду считаются лучшими игроками футбола современности. Они конкурировали между собой в чемпионате Испании в течение 9 лет, но летом 2018 Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"

https://www.championat.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месси ответил на приглашение Роналду пообедать». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 59725
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 45129
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 12 Просмотров: 32375
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
Показали войну на Донбассе глазами американского фотографа
12
 1 Просмотров: 27263
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 7 Просмотров: 25686
Спорт
Тренер "Ювентуса" преодолел серьезную болезнь и вернулся к работе
Тренер "Ювентуса" преодолел серьезную болезнь и вернулся к работе Просмотров: 162
В следующем бою Ломаченко хочет драться за чемпионский пояс
В следующем бою Ломаченко хочет драться за чемпионский пояс Просмотров: 171
Бразильский новичок "Шахтера" попал в курьезную ситуацию
Бразильский новичок "Шахтера" попал в курьезную ситуацию Просмотров: 576
Лидер сборной Хорватии и "Реала" получил травму
Лидер сборной Хорватии и "Реала" получил травму Просмотров: 162
Свитолина показала милое фото
Свитолина показала милое фото Просмотров: 495
Больше всего комментируют
12
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
7
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
5
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
2
Уволили полицейскую, которая обвинила свое руководство в коррупции
2
"Слуга народа" собирает заседание из-за кнопкодавов
Голосов: 822
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua