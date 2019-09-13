Месси ответил на приглашение Роналду пообедать

Месси (в центре) и Роналду (справа) являются соперниками только на поле

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал слова форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду, выразившего готовность пообедать с ним в будущем.

"Криштиану пригласил меня на обед? Без проблем. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с Криштиану и что мы не были близкими друзьями лишь потому, что не были партнёрами по команде. Обычно мы встречаемся на торжественных церемониях. На последней из них мы общались больше всего и были ближе, чем обычно.

Не знаю, состоится ли совместный обед, потому что пока неизвестно, пересечёмся ли мы ещё, учитывая тот факт, что мы живём в разных странах и у каждого из нас есть свои обязанности. Но если это произойдёт – нет проблем", — приводит слова Месси "Sport.es".

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Месси и Роналду считаются лучшими игроками футбола современности. Они конкурировали между собой в чемпионате Испании в течение 9 лет, но летом 2018 Роналду сменил "Реал" на "Ювентус"