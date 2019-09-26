Месси оказался в центре громкого скандала

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, став лауреатом FIFA The Best-2019, оказался в неприятной ситуации. От ФИФА требуют объяснений из-за ошибки в подсчете голосов.

В среду, 23 сентября, в Милане состоялась церемония награждения FIFA The Best-2019. Победителем номинации стал Лионель Месси, набрав 46 баллов. Вторым стал Вирджил ван Дейк, в активе у которого 38 голосов. Третий - португалец Криштиану Роналду (36 баллов).

Футбольную общественность по-настоящему шокировали такие результаты. Многие эксперты считают, что награду должен был получить Вирджил ван Дейк, который был одним из лидеров триумфатора прошлогодней Лиги чемпионов - "Ливерпуля".

За несколько дней жаркие дискуссии о справедливости нынешних результатов начали утихать. Однако сегодня история вновь набрала обороты. Можно даже утверждать, что теперь это - настоящий скандал. Не первый раз в адрес ФИФА раздаются обвинения в недоброчесности при подсчете голосе, но на этот раз имеем четкие доказательства манипуляций с результатами голосования.

Первым о нарушении заявил капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера, признавшись, что не голосовал за нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. В комментарии местной прессе Баррера объяснил свои слова: "Я никогда не голосовал за Месси. Я был удивлен, когда прочитал список капитанов голосовавших и увидел мое имя. Я даже не голосовал. ФИФА утверждает, что послала форму для голосования на мою электронную почту, но на самом деле я никогда ее не получал и, следовательно, не мог проголосовать. Как я мог выбрать Месси, если я даже не воспользовался своим правом голоса ".

Если заявление капитана Никарагуа еще можно поставить под сомнение, то главный тренер "Судана" Здравко Логарушич предоставил настоящие доказательства махинаций. Согласно протоколу ФИФА, 53-летний специалист в свое тройки включил Лионеля Месси, Вирджил ван Дейка и Садьйо Мане.

Однако хорватский наставник африканской сборной после заполнения формы сфотографировал ее. Логарушич самом деле первое место отдал Мохаммед Салах, второе - Садьйо Мане, а третье - Килиан Мбаппе. Теперь от ФИФА требуют объяснений, как могла случиться такая ситуация. Направила официальный запрос в организации также Федерация футбола Египта, которая обеспокоена тем фактом, что имя их соотечественника просто исчезло из списка голосов тренера Судана.

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В прошлом сезоне "Барселона" выиграла чемпионат Испании, но проиграла финал Кубка страны "Валенсии" но не змгла пройти "Ливерпуль" на стадии полуфинала Лиги чемпионов уступила "Ливерпулю".