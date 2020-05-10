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Месси никогда не обжаловал предупреждения – арбитр Клаттенбург опубликовал воспоминания

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Месси никогда не обжаловал предупреждения – арбитр Клаттенбург опубликовал воспоминания
Марк Клаттенбург родился в Канаде. Его дед был хоккеистом. Фото Рейтер

Английский арбитр Марк Клаттенбург начал судить в 1990 году: ему доверяли финалы Олимпиады-2012, Лиги чемпионов и Евро-2016, он отсудил огромное количество матчей АПЛ.

Теперь Клаттенбург выдал воспоминания и рассказал о 5 величайших игроках, на матчах которых ему довелось работать, и о каждом рассказал классную историю. Об этом пишет "Трибуна".

Я очень хорошо ладил с Криштиано Роналду. Когда я поднялся по лестнице, чтобы получить медаль после финала Евро-2016, он попытался схватить меня и обнять – настолько мы друг друга уважали. Я был разочарован, когда он получил травму в начале финала, потому что матч потерял отличного игрока. Но я никогда не относился к нему иначе, чем к любому другому игроку. Думаю, поэтому у нас были хорошие отношения. После одной игры ко мне в раздевалку принесли футболку с надписью: "Марку, наилучшие пожелания, Криштиану Роналду". Я даже не просил об этом. Это был хороший жест.

Когда я впервые судил матч с участием Месси, я был в шоке. Это была игра между "Барселоной и "ПСЖ". Оказавшись рядом с ним, я подумал: "О Боже, это невероятно". Когда вы судите, вы чаще всего смотрите на мяч. С Месси вы можете потерять мяч, так что представьте, каково это для защитников! Когда он был на высоте, мне приходилось менять методы анализа ситуации. Он был настолько искусен, что соперники пытались остановить его различными способами: иногда наносили ему удары ногой, иногда верхней частью тела.

Я сделал Месси предупреждение в той первой игре против "ПСЖ" за то, что наступил на ногу соперника. Он никогда не жаловался, ничего не говорил. Его это вообще не заботило. Как судья, ты ждешь следующей возможности разделить поле с Месси, потому что знаешь – игра может стать особенной.

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Моя первая игра с Луисом Суаресом была еще тогда, когда он играл за "Аякс". Он забил четыре. Когда я пришел домой, я сказал друзьям: "Какой игрок, он невероятный". У него была это особенность, грязная сторона, как у Диего Косты, но у него такой футбольный талант. Я был в восторге, когда "Ливерпуль" подписал его, потому что знал, какого замечательного игрока получала Премьер-лига.

Он играл на грани, ты должен с этим справиться. Он всегда ругался на испанском. Но я судил по всему миру, знал нецензурные слова, поэтому отвечал ему одним-двумя словами. Это его шокировало!

Я очень уважал Венсана Компани. Он поддерживал судей, говорил очень вежливо. Я давал ему предупреждения и удалял, но он всегда возвращался и находил время для общения.

Я помню, как однажды допустил ошибку в первом тайме. После перерыва он мне сказал: "Марк, игроки делают ошибки, вы сделали ошибку, забудьте об этом, давайте двигаться дальше". Такой он человек. Я удалил его в матче Бельгии и Израиля за срыв атаки. Это была вторая желтая, он принял это. Примерно через неделю у меня было манчестерское дерби на "Олд Траффорд". В первом тайме произошел инцидент, когда он пошел в стык. Это выглядело плохо. Я подошел к помощнику, он сказал, что это желтая. Я пошел с ней к Компани. Он получил повреждение, но схватил меня и сказал: "Спасибо, мне не нужна вторая красная карточка за неделю!"

Когда я был молодым судьей, пытавшимся утвердиться в Премьер-лиге, на меня оказывали большое давление. Но такие игроки, как Гарри Спид, делали все намного проще.

Он искренне хвалил мои решения. Даже если вы допускали ошибку, он говорил двигаться дальше. Он был таким джентльменом. В то же время были другие игроки, которые вам не помогали – например, как Крейг Беллами, который постоянно ругался во время игры, это было сложно.

Марк Клаттенбург закончил судить в 2017 году.

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