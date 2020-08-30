Месси не прибыл на медосмотр игроков "Барселоны"

 
Ексклюзивы
1/5
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 1845
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 783
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 8001
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1440
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 783
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 531
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 792
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1143
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
Фото
Все фото
9
3
3
9
12
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Сексуальная и зажигательная: фото молодой футболистки
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Молодая и горячая: откровенные фото сексуальной теннисистки
Фанаты &quot;Динамо&quot; ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Фанаты "Динамо" ворвались на матч и устроили протест против Суркисов
Видео
Все видео
Почему Постол проиграл бой за два титула
Почему Постол проиграл бой за два титула
Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет
Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет
"Золотому мячу" Паоло Росси предшествовали тюрьма и два года без футбола
"Золотому мячу" Паоло Росси предшествовали тюрьма и два года без футбола
"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии
"Арсенал" выиграл Суперкубок Англии
Ярмоленко снова забивает за "Вест Хэм"
Ярмоленко снова забивает за "Вест Хэм"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1980
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 567
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 837
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5706
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3330
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 432
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
воскресенье, 30 августа 2020 12:30

Месси не прибыл на медосмотр игроков "Барселоны"

  Комментировать
Месси не прибыл на медосмотр игроков &quot;Барселоны&quot;
Лионель Месси всю жизнь играл за "Барселону". Фото Рейтер

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфронтацию с клубом.

Аргентинец не приехал на базу "Барсы", чтобы сдать тест на коронавирус. Футболисты должны были приезжать к определенному времени в диапазоне с 8 до 12 часов дня. Месси должен был появиться на базе в 10:15, сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что нападающий Луис Суарес присутствовал на базе и сдал тест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Барселона" согласилась продать Месси. Назвали сумму

Ранее стало известно, что аргентинец не планирует посещать тренировки "Барселоны", поскольку считает, что его контракт с клубом можно считать разорванным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месси не прибыл на медосмотр игроков "Барселоны"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
августа

Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 30861
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
Похищение 4-летней девочки под Киевом: что известно о злоумышленнике
5
 Просмотров: 20367
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 19458
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 12708
Ребята из &quot;Айдара&quot; переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
 Просмотров: 8001
Спорт
Почему Постол проиграл бой за два титула
Почему Постол проиграл бой за два титула
 Просмотров: 27
Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет
Шевченко вернулся в "Динамо" через 10 лет
 Просмотров: 360
"Барселона" согласилась продать Месси. Назвали сумму
"Барселона" согласилась продать Месси. Назвали сумму Просмотров: 1206
Экс-форвард "Шахтера" присоединился к "Заре"
Экс-форвард "Шахтера" присоединился к "Заре" Просмотров: 351
Постол проиграл титульный бой Рамиресу
Постол проиграл титульный бой Рамиресу Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Мир должен бороться с Путиным, как с Гитлером, иначе будет катастрофа
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Голосов: 959
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua