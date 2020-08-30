Месси не прибыл на медосмотр игроков "Барселоны"

Лионель Месси всю жизнь играл за "Барселону". Фото Рейтер

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в конфронтацию с клубом.

Аргентинец не приехал на базу "Барсы", чтобы сдать тест на коронавирус. Футболисты должны были приезжать к определенному времени в диапазоне с 8 до 12 часов дня. Месси должен был появиться на базе в 10:15, сообщает Mundo Deportivo.

Отметим, что нападающий Луис Суарес присутствовал на базе и сдал тест.

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Ранее стало известно, что аргентинец не планирует посещать тренировки "Барселоны", поскольку считает, что его контракт с клубом можно считать разорванным.