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четверг, 28 января 2021 09:02

Меркушина выиграла серебро чемпионата Европы

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Меркушина выиграла серебро чемпионата Европы
Анастасия Меркушина в этом году почти не выступала в Кубке мира. Фото биатлон ком юа

27 января состоялась женская индивидуальная гонка на чемпионате Европы по биатлону.

Победу одержала польская спортсменка Моника Хойниш-Старега. Украинка Анастасия Меркушина выиграла серебряную медаль, чисто отработав на всех четырех огневых рубежах. Третьей стала россиянка Лариса Куклина.

Этот старт стал первым международным после возвращения из декрета Ирины Петренко (в девичестве Варвинец, – прим.). Она финишировала 5-й.

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Чемпионат Европы не считается очень престижным соревнованием. Обычно сильнейшие биатлонисты мира его пропускают.

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28
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