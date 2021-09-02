Мерешко одержала пятую медаль на Параолимпиаде

Елизавета Мерешко удачно выступает в Токио. Фото: Gettyimages.com

Украинская пловчиха 29-летняя Елизавета Мерешко одержала пятую медаль на Параолимпийских играх в Токио

Марешко на дистанции 400 м вольным стилем завоевала серебряную награду.

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Украинка и китаянка Цзян Юйянь захватили лидерство, солидно оторвавшись от соперниц. За 100 м до финиша представительница Китая добавила и обошла Елизавету. Юйянь - параолимпийская чемпионка в Токио. Китаянка установила новый мировой рекорд.

К этому украинка получила уже четыре награды в Токио.В активе Мерешко уже десять паралимпийских наград в карьере.

Елизавета Мерешко принесла Украине 79 медаль Параолимпиады-19 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые. Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября. Всего спортсмены из 168 стран разыграют 540 комплектов наград в 22 видах спорта.