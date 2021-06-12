Мэр Торонто поднял флаг ненавистного клуба

Мэр ТОронто исполнил обещание. Фото: twitter

Мэр Торонто Джон Тори выполнил условия проигранного спора с мэром Монреаля Валери Плант и поднял флаг "Монреаль Канадиенс" над зданием мэрии города Торонто.

Перед первым матчем серии "Торонто" – "Монреаль" мэры поспорили на исход серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между командами из их городов.

"Впервые за 42 года "Торонто Мейпл Лифс" и "Монреаль" встречаются в плей-офф Кубка Стэнли. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант", — написал тогда Тори в "Твиттере".

По условиям спора каждый мэр должен был пожертвовать 500 долларов в благотворительный фонд своей команды. Мэр проигравшего города должен был пожертвовать дополнительно 500 долларов на благотворительность команде-победителю.

Также в мэрию победителя должно быть отправлено лучшее местное пиво и продукты. Мэр, проигравший пари, должен поднять флаг победившей команды над зданием администрации.

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Ранее "Монреаль" в первом раунде Кубка Стэнли обыграл "Торонто" – 4:3. Во втором раунде "Канадиенс" разгромили "Виннипег" – 4:0. Канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. "Монреаль" 24 раза выигрывал Кубок Стэнли. "Торонто" – 13 раз.