Мэр Торонто поднял флаг ненавистного клуба

 
Ексклюзивы
1/5
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 792
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Вытолкнули Притулу, коалиция со "слугами": нардеп рассказал о ситуации в "Голосе"
Просмотров: 513
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Украину неделю будут заливать дожди. Где больше всего
Просмотров: 1008
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Показали иконы на ящиках, в которых "хранили смерть"
Просмотров: 963
Коронавирус вернется. Назвали даты
Коронавирус вернется. Назвали даты
Просмотров: 1863
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Что происходит с ценами на бензин и дизтопливо
Просмотров: 531
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Женщина съела иглу в колбасе - что будет, если глотнете острую вещь
Просмотров: 720
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
2 Просмотров: 1323
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
"Северный поток-2" - что делать Украине в случае достройки
Просмотров: 396
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Нардепы проталкивают руссификаторский проект о языке
Просмотров: 360
Фото
Все фото
4
12
3
3
9
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кличко примерил новую форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые &quot;шипят&quot; на форму сборной Украины
Кулеба ответил россиянам, которые "шипят" на форму сборной Украины
Видео
Все видео
Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
Как Ярмоленко обыграл Шевченко в тенисбол
Как Ярмоленко обыграл Шевченко в тенисбол
Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши
Левандовски разбил телефон работнику сборной Польши
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Водитель Луческу дважды нагло нарушил правила дорожного движения
Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро
Как сборная Украины проводила фотосессию перед отъездом на Евро
Интервью
1/5
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 558
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 405
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 288
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2529
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Спрятать Коломойского, удержать рейтинги - експерт о законе Зеленского
Просмотров: 603
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
11 июня 2021
Просмотров: 378
Рапсодія розпаду
Україна має неминуче розпастися, розлетітися на клоччя. Занадто бо вона різна. Слобожанщина, скажімо, це щось одне, а Галичина – зовсім інше. ...
суббота, 12 июня 2021 12:04

Мэр Торонто поднял флаг ненавистного клуба

  Комментировать
Мэр Торонто поднял флаг ненавистного клуба
Мэр ТОронто исполнил обещание. Фото: twitter

Мэр Торонто Джон Тори выполнил условия проигранного спора с мэром Монреаля Валери Плант и поднял флаг "Монреаль Канадиенс" над зданием мэрии города Торонто.

Перед первым матчем серии "Торонто" – "Монреаль" мэры поспорили на исход серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли между командами из их городов.

"Впервые за 42 года "Торонто Мейпл Лифс" и "Монреаль" встречаются в плей-офф Кубка Стэнли. Рад заключить пари с мэром Монреаля Валери Плант", — написал тогда Тори в "Твиттере".

По условиям спора каждый мэр должен был пожертвовать 500 долларов в благотворительный фонд своей команды. Мэр проигравшего города должен был пожертвовать дополнительно 500 долларов на благотворительность команде-победителю.

Также в мэрию победителя должно быть отправлено лучшее местное пиво и продукты. Мэр, проигравший пари, должен поднять флаг победившей команды над зданием администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый титулованный клуб НХЛ вышел в полуфинал Кубка Стэнли

Ранее "Монреаль" в первом раунде Кубка Стэнли обыграл "Торонто" – 4:3. Во втором раунде "Канадиенс" разгромили "Виннипег" – 4:0. Канадские клубы не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года. "Монреаль" 24 раза выигрывал Кубок Стэнли. "Торонто" – 13 раз.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Мэр Торонто поднял флаг ненавистного клуба». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
июня

Имеет 53 наследника: умер самый старый человек планеты - фото

Неизвестные пытались разгромить украинские посольства в РФ

Исламист расстрелял ночной клуб для геев, убив полсотни людей

Ельцин стал президентом советской России

Самое читаемое
&quot;Трупы валяются, как мусор&quot; - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
"Трупы валяются, как мусор" - показали ужасающие кадры из морга в Харькове (18+)
3
 Просмотров: 5931
&quot;Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий&quot; - Геращенко
"Пленные на Донбассе пережили групповое изнасилование. Забирали людей без гениталий" - Геращенко Просмотров: 4833
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
Элизабет Хёрли - 56: самые горячие образы артистки
11
 Просмотров: 3987
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
Киевлянин развел на балконе клубничный огород. Закончилось все трагически
7
 Просмотров: 2826
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
Пропавшего в Чехии 19-летнего украинца нашли мертвым
3
 Просмотров: 2592
Спорт
Федотенко выиграл второй Кубок Стэнли
Федотенко выиграл второй Кубок Стэнли
 Просмотров: 72
Азербайджан не пускает на Евро российских комментаторов
Азербайджан не пускает на Евро российских комментаторов Просмотров: 540
"Аталанта" покупает дорогого конкурента Малиновскому и Коваленко
"Аталанта" покупает дорогого конкурента Малиновскому и Коваленко Просмотров: 270
Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
Бывший игрок "Динамо" готовил поле для сборной Украины в Бухаресте
 Просмотров: 711
Джокович прервал победную серию Надаля во Франции
Джокович прервал победную серию Надаля во Франции Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
Порошенко назвал "пленки Медведчука" продуктом пропаганды Офиса президента
5
"Слуги народа" назвали проблему номер один
5
За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами
2
Історія з курткою
2
"Бандитские технологии 90-х": как Вирастюк стал народным депутатом
Голосов: 64
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть