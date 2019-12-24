Мейвезер опередил в списке самых богатых спортсменов Роналду и Месси

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в период с 2010 по 2019 год.
Список возглавил боксер Флойд Мэйвезер, заработавший за это десятилетие 915 млн долларов. Второе место занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, его доход за этот период – 800 млн долларов. Третьим стал нападающий "Барселоны" Лионель Месси с 750 млн долларов.
В рейтинге учитываются зарплаты, призовые, премиальные и бонусы спортсменов, а также доходы от использования имиджевых прав. В рейтинге не учитываются доходы, полученные после завершения карьеры.
Топ-10 рейтинга:
1. Флойд Мэйвезер (бокс) – 950 млн
2. Криштиану Роналду (футбол) – 800 млн
3. Лионель Месси (футбол) – 750 млн
4. Леброн Джеймс (баскетбол) – 680 млн
5. Роджер Федерер (теннис) – 640 млн
6. Тайгер Вудс (гольф) – 615 млн
7. Фил Микельсон (гольф) – 480 млн
8. Мэнни Пакьяо (бокс) – 435 млн
9. Кевин Дюрэнт (баскетбол) – 425 млн
10. Льюис Хэмилтон ("Формула-1") – 400 млн долларов
Единственной женщиной в топ-40 оказалась теннисистка Серена Уильямс, заработавшая 215 млн долларов.
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Мейвезер провел на профессиональном ринге 50 боев и во всех праздновал победу.
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