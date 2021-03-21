"Мехелен" хочет выкупить контракт украинца

 
Ексклюзивы
1/5
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 477
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
3 Просмотров: 738
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
7 Просмотров: 1872
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3 Просмотров: 801
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 504
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1080
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 144
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Просмотров: 747
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 990
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2907
Фото
Все фото
15
20
3
7
8
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Играли при -55°С: состоялся длиннейший в истории хоккейный матч
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Украинская каратистка покорила интернет сексуальными фото
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Мальчик-сумоист в 10 лет весит 85 кг
Видео
Все видео
СССР проиграл финал идеологическому врагу
СССР проиграл финал идеологическому врагу
Форвард "Рейнджерс" чуть не убил вратаря "Славии"
Форвард "Рейнджерс" чуть не убил вратаря "Славии"
Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой
Американский боксер нокаутировал соперника раньше, чем его секундант начал смотреть бой
Позор Моуриньо и вылет "Милана": результаты матчей 1/8 Лиги Европы
Позор Моуриньо и вылет "Милана": результаты матчей 1/8 Лиги Европы
В Италии забили сумасшедший гол со своей половины поля
В Италии забили сумасшедший гол со своей половины поля
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3 Просмотров: 801
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 423
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 720
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 207
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
3 Просмотров: 1080
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 468
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
воскресенье, 21 марта 2021 11:03

"Мехелен" хочет выкупить контракт украинца

  Комментировать
&quot;Мехелен&quot; хочет выкупить контракт украинца
Марьян Швед разыгрался во второй половине сезона. фото: kvmechelen.be

Руководство бельгийского "Мехелена" находится в переговорном процессе с боссами шотландского "Селтика" по вопросу потенциального выкупа трансферных прав на 23-летнего украинского вингера Марьяна Шведа, который нынешний сезон проводит в Бельгии на правах аренды.

Как сообщает газета Daily Star, сначала "Селтик" хотел выручить от продажи Шведа 3 миллиона фунтов, но сейчас высказал готовность снизить начальные требования, что вызвало интерес у боссов "Мехелена".

Аренда Шведа в "Мехелене" рассчитана до 30 июня. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швед забил дебютный гол за "Мехелен"

В "Селтик" Швед перешел из "Карпат" летом 2019 за 1,8 миллиона фунтов. Контракт с шотландским грандом в украинском рассчитан до лета 2023 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мехелен" хочет выкупить контракт украинца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
марта

В огне погибли 16 человек

Умерла легенда украинской социологии

Запатентовали новый музыкальный инструмент

Самое читаемое
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 19728
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 13168
Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
Голышом на Мальдивах и велосипедистка в мини-бикини. Какими снимками поражают звезды
5
 Просмотров: 6219
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
Мужчина продает квартиру в стиле Пшонки за $ 1,1 млн: сеть высмеяла
13
 Просмотров: 6219
Вытирали нос и смотрели в телефон. ОПЗЖ не аплодировали выступлению в поддержку Украины
Вытирали нос и смотрели в телефон. ОПЗЖ не аплодировали выступлению в поддержку Украины
5
 1 Просмотров: 5040
Спорт
Гонки с массового старта перенесли из-за сильного ветра
Гонки с массового старта перенесли из-за сильного ветра Просмотров: 36
Тайсон устроил демарш во время матча с "Ромой"
Тайсон устроил демарш во время матча с "Ромой" Просмотров: 531
Вратарь "Севильи" спас ничью голом на последней минуте
Вратарь "Севильи" спас ничью голом на последней минуте Просмотров: 387
Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии
Зинченко вышел в полуфинал Кубка Англии Просмотров: 198
Мать Гусина вспомнила гол сына
Мать Гусина вспомнила гол сына Просмотров: 630
Больше всего комментируют
7
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
6
В МВД прокомментировали акцию под Офисом президента
3
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
2
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
Голосов: 224
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть