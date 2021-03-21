"Мехелен" хочет выкупить контракт украинца

Марьян Швед разыгрался во второй половине сезона. фото: kvmechelen.be

Руководство бельгийского "Мехелена" находится в переговорном процессе с боссами шотландского "Селтика" по вопросу потенциального выкупа трансферных прав на 23-летнего украинского вингера Марьяна Шведа, который нынешний сезон проводит в Бельгии на правах аренды.

Как сообщает газета Daily Star, сначала "Селтик" хотел выручить от продажи Шведа 3 миллиона фунтов, но сейчас высказал готовность снизить начальные требования, что вызвало интерес у боссов "Мехелена".

Аренда Шведа в "Мехелене" рассчитана до 30 июня. В текущем сезоне вингер провел 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 3 результативными передачами.

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В "Селтик" Швед перешел из "Карпат" летом 2019 за 1,8 миллиона фунтов. Контракт с шотландским грандом в украинском рассчитан до лета 2023 года.