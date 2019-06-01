Матич надеется выиграть в Украины

Украина в трех матчах против Сербии одержала три победы

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич поделился ожиданиями от поединка квалификации к Евро-2020 против сборной Украины.



"Я надеюсь, что наша команда продолжит серию хороших результатов в игре против Украины. Нас ждет противостояние с серьезной командой.

При положительном для нас результата встречи во Львове, а также успеха в белградском матче против Литвы, уверен, мы сделаем значительный шаг на пути к финальной части Евро-2020 ", - цитирует Матича" Футбол-24 "

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Сборная Украины встретится с национальной командой Сербии в отборе к Евро-2020. Первый поединок между этими командами состоится во Львове 7 июня. Начало запланировано на 21:45.