Матч Украина - Россия покажут в центре Киева на большом экране

Фото: facebook.com/gulliver.kyiv

В центре Киева в пятницу, 4 февраля, будет оборудована фан-зона для просмотра матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и России.

Игру покажут на экране ТРЦ Gulliver, информирует официальный сайт Ассоциации футзала Украины.

Трансляцию организовали Ассоциация футзала Украины и "UA:Суспільне" при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.

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Для удобства болельщиков площадь будет частично освобождена от паркомест.

Поединок начнется в 18:00, но не уточняется, когда будет открыт вход в фан-зону.

Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года. Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.