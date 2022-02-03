Матч Украина - Россия покажут в центре Киева на большом экране

В центре Киева в пятницу, 4 февраля, будет оборудована фан-зона для просмотра матча 1/2 финала Евро-2022 по футзалу между сборными Украины и России.
Игру покажут на экране ТРЦ Gulliver, информирует официальный сайт Ассоциации футзала Украины.
Трансляцию организовали Ассоциация футзала Украины и "UA:Суспільне" при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Стараемся не вспоминать политическую ситуацию" - игрок сборной Украины о матче с Россией
Для удобства болельщиков площадь будет частично освобождена от паркомест.
Поединок начнется в 18:00, но не уточняется, когда будет открыт вход в фан-зону.
Сборная Украины вышла в полуфинал чемпионата Европы по футзалу впервые с 2005 года.
Лучшими достижениями Украины являются серебряные награды на Евро-2001 и Евро-2003.
Комментарии