Матч Свитолиной в Гонконге завершился неожиданной развязкой

Свитолина уступала сопернице из Китая. Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в четвертьфинале турнира в Гонконге встретилась с 24-й ракеткой мира Ван Цян из Китая.

В первом сете Свитолина уступила китаянке - 2: 6. Во втором сете Ван Цян вела в счете 4: 1, однако в конце теннисисток и зрителей освежила обильное ливень, из-за которой поединок остановили и перенесли на неопределенное время.

Это 4 встреча между соперницами, украинка победила в трех случаях.

В полуфинале победитель пары Свитолина - Ван Цян встретится с Гарбинье Мугуруса.

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Призовой фонд турнира составляет $500 тис.