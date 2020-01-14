"Матч сборных Украины и России мог бы помочь нормализации отношений" – Ордец

После перехода в российский клуб Иван Ордец перестал вызываться в сборную Украины. Фото: УАФ

Бывший защитник сборной Украины и "Шахтера", а ныне игрок московского "Динамо" Иван Ордец хочет видеть на Евро-2020 матч между сборными Украины и России. По мнению футболиста, такая игра поможет нормализовать отношения между странами.

"Хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020. Во-первых, это означало бы, что команды как минимум вышли из группы. А во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений", – цитирует Ордца "Спорт-Экспресс".

Украинец перешел в московское "Динамо" летом 2019 года из донецкого "Шахтера" на правах свободного агента. Стабильного места в составе нового клуба не имеет.

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Иван Ордец провел 5 сезонов в первой команде "Шахтера" и сыграл 12 матчей за сборную Украины. После перехода в "Динамо" Москва перестал получать вызовы от Андрея Шевченко.