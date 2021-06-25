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пятница, 25 июня 2021 02:00

Матч сборной Украины в Глазго. Как фанатам попасть на игру

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Матч сборной Украины в Глазго. Как фанатам попасть на игру
Поединок Швеция - Украина состоится 29 июня в Глазго. Фото: Павла Кубанова - УАФ

Во вторник, 29 июня сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 сыграет со Швецией. Матч пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк".

УАФ опубликовала информацию для болельщиков, которые собираются посетить матч Швеция – Украина, где сообщается о том, что необходимо сделать для того, чтобы попасть в Шотландию на матч.

Необходимо придерживаться следующих требований:

- наличие у лиц, прибывающих в Великобританию, отрицательного результата теста на Covid-19 (ПЛР-тест, LAMP), сделанного не более чем за 72 часа до пересечения границы. Информация о стандартах, которым должен соответствовать этот тест, есть на правительственном сайте;

- самоизоляция до 10 дней для лиц, пересекающих границу, а также заполнение онлайн формы контактных данных, сведений о месте самоизоляции и номеров бронирования тестов на Covid-19 перед приездом в Великобританию;

- прохождение на платной основе тестов на Covid-19 на второй и восьмой день самоизоляции по прибытии в Великобританию.

Прохождение тестов на Covid-19 необходимо забронировать до прибытия в страну.

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Лица, прибывающие в Великобританию, могут после пяти дней самоизоляции пройти тест на Covid-19 и в случае отрицательного результата освобождаются от требования дальнейшей самоизоляции. Указанный тест осуществляется на платной основе, и забронировать время для теста у официального поставщика услуги (private test provider) предлагается до прибытия в Великобританию.

Информация о запланированном прохождении теста на Covid-19 должно указываться в passenger locator form перед приездом в Великобританию. В случае принятия решения о прохождении этого теста по прибытии в страну придется повторно заполнить passenger locator form с целью внесения этой информации.

Этот тест не освобождает от необходимости делать тесты на второй и восьмой день пребывания в Великобритании.

Поединок Швеция – Украина состоится 29 июня, вторник, в Глазго, Шотландия, и начнется в 22:00 по Киеву. Наш сайт будет вести его текстовую трансляцию. Победитель встретится с сильнейшим в игре Англия – Германия.

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