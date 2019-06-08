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суббота, 08 июня 2019 08:09

"Матч с Люксембургом будет очень и очень принципиальным из-за Мораеса" – Шевченко

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&quot;Матч с Люксембургом будет очень и очень принципиальным из-за Мораеса&quot; – Шевченко
Сборная Шевченко сыграла лучшую игру в истории

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгром Сербии (5:0).

Благодарен ребятам. Тем, кто приехал раньше, тот же Коноплянка, Безус, Ярмоленко и все остальные. Это ребята, которых мы попросили приехать пораньше, они начали подготовку раньше. Это был очень важный момент, я понимал, что быть без игры такое долгое время – очень сильный удар по физической форме.

Ребята приехали, отработали очень хорошо. Мы провели спарринг с "Днепром-1". Для Жени (Коноплянки – прим.) это был большой толчок.

- Какие были мысли о стартовом составе и схеме сербов?

Они поставили слишком много атакующих игроков. Мы были готовы к этому, просто немного изменили свою тактическую схему в плане, какие зоны должны закрывать игроки атаки. Очень быстро объяснили, какие зоны будут освобождены при наших атаках.

Фланги сработали очень хорошо, потому что при игре в три защитника очень сильно оголяются фланги. Знали, что их игроки атаки нелинейные, можно сказать – крайние защитники. Поэтому зоны были свободные.

Для нас физическое состояние игроков сыграло большую роль. Ребята были готовы очень хорошо, чемпионат закончился для киевлян, "Шахтера" и "Зари" немного позже, чем у других. Это был наш козырь.

- Какой ключевой момент матча?

Голы – это очень важно. С первых минут у ребят было преимущество, важно все это реализовать в моменты. Ребята это смогли сделать. Цыганков великолепно исполнил два момента, которые у него были.

Потом стало немного легче, мы знали, что сербы будут открываться, появилось больше пространства. Меня не больше интересовала наша контратака, меня интересовала целостность игры.

Моментами ребята очень хорошо контролировали мяч, переводили с фланга на фланг, это было за счет средних и коротких передач. Очень правильно размещены были, это то, что мы от них требуем.

- Насколько важно было забить Яремчуку?

Мы знали, насколько он ждет этот мяч. Он очень хорошо работает, выполняет очень большой объем работы. Единственное, чего ему не хватало, – голов. Вся команда была очень рада за него.

Мне очень приятно, что у нас есть действительно коллектив. Мы проигрываем и выигрываем вместе. Мне очень приятно такое отношение ребят, когда они сюда приезжают. Они не делятся здесь на клубы, приезжают и становятся одним целым. За это я им благодарен.

- Вас сегодня очень бурно поддерживали фанаты.

Благодарен львовской публике, всем жителям за такой теплый прием, за полный стадион. Надеюсь, люди поддержат нас во втором матче, будет очень важно. Львовский стадион исторический для нашей сборной, будем надеяться, что это будет продолжаться всегда.

Для меня Львов тоже особенный, я здесь сыграл первый матч за молодежную сборную против Голландии, забил мяч. Очень важно иметь такой стадион и публику на домашних матчах.

- Думали о составе на Люксембург?

Конечно. Ребята, которые не играли сегодня, проводят тренировку, очень важно держать физическую форму. Это отношение, они все понимают, есть желание, все работают. Завтра уже будем начинать готовиться, сегодня нужно дать отдохнуть.

Завтра утром будет восстановление у игравших, кто нет – проведут тренировку. Для нас это принципиальный матч по многим позициям. В первую очередь – турнирная таблица. Мы понимаем, насколько важны эти три очка, если хотим выйти на ЧЕ.

И, конечно, из-за истории с Мораесом. Мне было лично неприятно как бывшему игроку и главному тренеру. Думаю, в первую очередь должен быть спортивный интерес, мы не нарушили никаких правил. Для меня и федерации это очень и очень важный матч, – сказал Шевченко.

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Следующую игру сборная Украины сыграет во Львове против Люксембурга 10 июня.

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Дата
08
июня

Ее называли официальным экстрасенсом Советского Союза

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