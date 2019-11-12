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вторник, 12 ноября 2019 13:33

Матч немецкой Бундеслиги завершился грандиозным скандалом

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В рамках 12-го тура чемпионата Германии по футболу "Фрайбург" принимал на своем поле "Айнтрахт" из Франкфурта. Поединок закончился скандалом после действий защитника гостей Давида Абрахама.

Аргентинский игрок был так расстроен матчем, который неудачно складывался для его команды, что в конце поединка намеренно сбил наставника соперников Кристиана Штрайха с ног, пишет "Обозреватель"

Падение тренера "Фрайбурга" заставило вскочить на ноги всю скамейку запасных хозяев и привело к массовому конфликта между командами. После того как страсти улеглись, Абрахам был сразу же удален с поля. После видеопросмотра эпизода за ним последовал и Винченцо Гриф из "Фрайбурга", который схватил аргентинца за горло.

Автор: Goal
 

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В турнирной таблице "Фрайбург" делит 2-4 место имея в своем активе 21 очко. "Айнтрахт" занимает 9 позицию имея в своем активе 17 очков.

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