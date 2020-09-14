Матч между ПСЖ и "Марселем" закончился массовой дракой

Звездный Неймар тоже не избежал удаления. Фото: Reuters

В 3 туре чемпионата Франции "Марсель" победил ПСЖ - 1:0.

Поэтому пять игроков получили покинули поле досрочно из-за удаления, сообщает "24 канал".

Столкновение произошло на 5 из 6 компенсированных минут к основному времени. Вратарь "Марселя" выбивал мяч. И в борьбе за него нападающий гостей Дарио Бенедетто несколько грубо сыграл против Леандро Паредеса. Последний не стерпел, и вместе с Юлианом Дракслером завалил соперника на газон.

Уже после этого на место схватки совпали остальные футболисты, в том числе и вратаря. И между игроками произошла массовая потасовка. При этом футболисты не только толкались, но и занялись рукоприкладством. А некоторые - и наносить удары ногами.

Также перед собой увидел красный свет звездный Неймар, который подло нанес удар сзади по голове сопернику.

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После 3 тура чемпионата Франции лидером турнирной таблицы является "Монако", который набрал 7 очков. ПСЖ занимает 18 позицию имея в своей активные два поражения и ни одного забитого мяча, при том имея один матч в запасе.