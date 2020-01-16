Матч лидеров чемпионата Украины по хоккею перерос в массовую драку

Форвард "Кременчуга" Сергей Кузьмик стал одним из инициаторов драки. Фото: из открытых источников

Матч лидеры чемпионата Украины по хоккею между "Кременчугом" и "Днепр" завершился массовой дракой.

Хозяева занимают первое место в чемпионате, а херсонцы - второе. Поединок получился боевым: каждый из периодов завершался вничью - 0: 0, 1: 1, 1: 1. Победителя определили только в дополнительной пятиминутке.

В Кременчуге зрители увидели не только яркую игру, но и настоящие мужские эмоции. Началось все на пятаке ворот Вячеслава Новицкого, где после атаки "Днепра" у игроков превысили эмоции и переросли в ледовое побоище. Финальной точкой массовой драки стала очная дуэль между Вадимом Хришпенцом и Сергеем Кузьмиком, бой которых смогли остановить только судьи, пишет "Сегодня".

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Победителем матча в овертайме стал "Кременчуг" -3: 2. Команда из Полтавщины продолжает уверенно лидировать. А "Днепр" ведет борьбу за второе место с "Донбассом".