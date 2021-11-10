Марлос оттягивает решение о подписании контракта с "Шахтером"

Марлос объявил о завершении карьеры в сборной. Фото: Reuters

Полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос еще не решил, продолжит ли в следующем году карьеру в составе команды Роберто Де Дзерби. Действующее соглашение экс-хавбека сборной Украины с горняками завершается в конце этого года.

"Шахтер" предложил Марлосу новый контракт. Клуб рассчитывал, что футболист продлит соглашение в те же сроки, в которые продлил соглашение Тарас Степаненко. Однако пока Марлос не дал ответа, останется ли в "Шахтере". Сообщает sport.ua.

Если Марлос согласится, то контракт будет подписан на меньших условиях, чем нынешнее соглашение. Сейчас бразилец, у которого есть украинский паспорт, входит в тройку самых высокооплачиваемых игроков "Шахтера".

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Марлос переехал в Украину из Бразилии в 2012 году, после чего защищал цвета "Металлиста". А с 2014-го представляет "Шахтер". Он принял украинское гражданство и выступал в составе сборной на Евро-2020.