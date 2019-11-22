Маркевича сватают в Казахстан

Мирон Маркевич может возобновить работу после 4 летней паузы. Фото: из открытых источников

Бывший главный тренер "Металлиста", "Днепра" и сборной Украины Мирон Маркевич ведет переговоры с одним из клубов, занимающих лидирующие позиции в чемпионате Казахстана

68-летний специалист в ближайшее время может возглавить один из лидеров местной Премьер-лиги.

Название клуба не раскрывается, но отмечается, что в нем в ближайшем будущем, вероятно, состоится тренерская отставка, после чего наставником может быть объявлен Маркевич, повидомоляе "sport.ua"

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Последней командой, которую возглавлял Маркевич, был "Днепр". С "днепрянами" Мирон Богданович выходил в финал Лиги Европы-2014/15. С лета 2016 Маркевич занимает пост председателя комитета национальных сборных УАФ.