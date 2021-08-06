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пятница, 06 августа 2021 21:39

Маркевича не будет тренировать сборную Украины - источник

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Маркевича не будет тренировать сборную Украины - источник
Мирон Маркевич сейчас работает председателем комитата национальных сборных Украины. Фото: УАФ

Бывший тренер "Днепра" и "Металлиста" 70-летний Мирон Маркевич не будет тренировать сборную Украины.

Наставник не смог договориться с руководителем УАФ Андреем Павелко о работе в национальной команде, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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"Встреча ничем не увенчалась. Маркевича в сборной не будет", - написал журналист.

СМИ сообщали, что Маркевич хочет контракт на три года, а ему предлагают только на год с опцией продления еще не два.

Андрей Шевченко покинул сборную Украины 31 июля. У тренера завершился контракт, а новый он не захотел подписывать.

На Евро сборная Украины дошла до четвертьфинала, где проиграла Англии.

Среди возможных кандидатов на должность тренера - Мирон Маркевич и Сергей Ребров. Тренера выберут 9 августа.

1 сентября сборная Украины сыграет в отборе Кубка мира против Казахстана.

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