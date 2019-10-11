Маркевич отговаривает Шевченко от работы в "Милане"

Мирон Маркевич считает, что Андрей Шевченко не стоит думать над возможным предложением стать тренером "Милана". Фото: из открытых источников

Мирон Маркевич прокомментировал слухи о том, что Андрей Шевченко возглавит итальянский "Милан". Председатель Комитета национальных сборных команд УАФ считает, что Шевченко не стоит идти в "Милан".

Об этом сообщает "24 канал"

"Да зачем ему сейчас в" Милан "? Во-первых, там нет команды. Во-вторых, у него сборная сейчас хорошо играет. Дай Бог команда будет в финальной части Евро-2020. Нужно поехать, там команда должна себя проявить.

"А потом он уже может думать. Возможно, и не в" Милан ". Смотрел игру" Милана "не один раз. Там нет серьезных игроков, средняя команда для Италии, осталось одно название. Там можно просто сгореть, уже 4 тренера перед ним так сделали ", - сказал Мирон Богданович в интервью" Мова футбола ".

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"Милан" после семи туров Серии А занимает 10 место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Он отстает от "Ювентуса", который лидирует, на 10 баллов. Недавно "Милан" подписал двухлетний контракт со Стефано Пиоли, который на тренерском мостике сменил Марко Джампаоло.