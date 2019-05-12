Маркевич и Ротань сыграют в Испании

Вояж в Испании станет для ветеранской сборной Украины вторым в 2019 году. В январе играли в Грузии

18 мая ветеранская сборная Украины по футболу будет играть в Мадриде на турнире солидарности FEAFV 2019. Одни из самых престижных соревнований на Пиренейском полуострове шестой год подряд проводит испанская Федерация ассоциаций футболистов-ветеранов (FEAFV). В 2019 году за главный приз, кроме Украины, будут спорить ветераны "Атлетико", "Лас Пальмасу", "Вальядолиду", "Тенерифе", "Алькоркону", "Саламанки" и "Райо Вальекано".

Анатолий Демьяненко – главный тренер нашей команды – привлек такой состав: Виталий Рева, Мирон Маркевич, Олег Собуцкий, Владимир Езерский, Владислав Ващук, Сергей Нагорняк, Богдан Шершун, Эдуард Цихмейструк, Сергей Назаренко, Олег Шелаев, Евгений Левченко, Николай Ищенко, Алексей Белик, Юрий Максимов, Вячеслав Шевчук и Руслан Ротань. Последний может дебютировать за ветеранскую команду.

Cборная ветеранов уже объездила полмира - Канада и США, Бразилия и Аргентина, Грузия и Франция

- Это наша миссия – поддерживать украинцев по всему миру, давать им возможность держать связь с родиной, – говорит вице-президент Федерации футбола Украины Олег Собуцкий. – В Испании проживает многочисленная диаспора, потому здесь мы частые гости. Раньше проводили игры с ветеранами "Валенсии" и "Вильярреала", "Севильи" и "Бетиса". На каждой чувствовали поддержку соотечественников, на трибунах раздавался гимн Украины и развивались сине-желтые флаги. С целью единения украинцев и поддержки военных на востоке страны сборная ветеранов уже объездила полмира - Канада и США, Бразилия и Аргентина, Грузия и Франция. Нам удалось собрать мощный по именам состав, что не имя – это золотая страница истории отечественного футбола. Стремимся достойно выступить на Турнире Солидарности, привезти домой медали наивысшей пробы и показать, что ветеранский футбол в Украине один из самых мощных в Европе.

Расписание матчей Турнира Солидарности FEAFV 2019. Место проведения: Мадрид, Ciudad Deportiva Rayo Vallecano

Группа В: 17:00 "Вальядолид" – Украина

18:00 Украина – "Лас Пальмас"

19:30 Украина – "Алькоркон"

В полуфинал (начало в 20:15) выходят по две лучшие команды каждой из групп, финальный матч начнется в 21:15. Указано киевское время начала матчей.

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19 мая в 13:00 по Киеву на арене Campo f?tbol AFE Polideportivo La Elipa испанской столицы ветеранская сборная будет противостоять команде украинской диаспоры.