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пятница, 04 мая 2018 21:35

"Мариуполь" лишил "Динамо" шансов на чемпионство

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&quot;Мариуполь&quot; лишил &quot;Динамо&quot; шансов на чемпионство

Киевское "Динамо" сыграло вничью матч чемпионата Украины против "Мариуполь" - 1:1. Игра проходила в Киеве.

"Динамо" слишком самоуверенно начало игру. Создавалось впечатление, что подопечные Хацкевича знали, что победа в этом матче от них никуда не денется. Пропустив красивый мяч от Борячука, киевляне весь первый тайм приходили в себя.

Для победы хозяевам не хватило одного человека. Слишком много борьбы динамовцы проиграли в центре поля. А если вспомнить, что каждый угловой "Мариуполя" завершался ударом или длительным владением мяча гостями, то удивляться нечему. Если бы на поле был Денис Гармаш, мариупольцы вели бы себя не так вызывающе.

Свою лучшую атаку киевляне провели в ситуации с незасчитанным мячом.

От Руслана Ротаня осталась лишь бледная тень. Комментаторы матча считанные разы называли его фамилию. Похоже, Ротань сходит так, как в свое время Олег Гусев. Олег якобы и был на поле, но эффективность его действий приближалась к нулю.

Зато обретает уверенность Николай Шапаренко. Едва ли не каждая опасная атака киевлян начиналась с паса Николая. Если добавить, что парень имеет хорошо поставленный удар, то уже в следующем сезоне он может стать одним из лидеров среднего звена "Динамо".

Свою лучшую атаку киевляне провели в ситуации с незасчитанным мячом. Похоже, Пиварич действительно забежал в офсайд. Однако судьи не учли, что мяч хорвату достался после рикошета от защитника гостей. Впрочем, если вспомнить, что в следующей атаке мяч попал в руку Шабанову, то причин жаловаться на судейство у хозяев нет. Счет вполне справедлив.

"Динамо":
Бойко, Бурда, Пиварич, Шабанов, Кенджьора, Ротань, Шепелев (Мбокани, 46), Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46), Цыганков, Беседин.

"Мариуполь":
Гальчук, Яворский, Тищенко, Белый, Тотовицкий, Быков, Демир, Пихаленок (Игнатенко, 65), Дедечко, Мишнев (Болбат, 86), Борячук (Чурко, 90)

Голы: Борячук, 15 Цыганков, 55.
Предупреждение: Беседин, Тотовицкий, Мишнев, Болбат

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Расстояние между "Динамо" и "Шахтером" сократилось до двух очков, но дончане имеют игру в запасе.

Автор: Юрий СТРИГУН
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