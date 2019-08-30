Марина Бех выиграла "Бриллиантовую лигу"

Лучший результат Марины Бех в прыжках в длину – 6 метров 84 сантиметра

24-летняя украинская легкоатлетка Марина Бех стала первой в итоговом зачете "Бриллиантовой лиги" по прыжкам в длину.

Об этом пишет "Трибуна"

Украинка набрала 21 балл, приняв участие в 4 этапах, оторвавшись от немецкой легкоатлетки Михамбо на 5 баллов.

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Другие украинские спортсменки Юлия Левченко и Ярослава Магучих в прыжках в высоту заняли, соответственно, 4-е и 5-е место в итоговом зачете турнира. Они приняли участие в четырех этапах Лиги.