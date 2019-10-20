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воскресенье, 20 октября 2019 12:51

Марина Бех рассказала о самом дорогом подарке от мужа

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Марина Бех рассказала о самом дорогом подарке от мужа
Звездная пара не видится по 3-4 месяца в году

Украинская легкоатлетка, серебряный призер чемпионата мира Марина Бех-Романчук рассказала о самом дорогом подарке, который подарил ей супруг, известный пловец Михаил Романчук.

– После чемпионата мира, моим самым большим желанием было просто вернуться домой, к родным, – рассказывает Марина в интервью изданию "Факты".

– Небольшой отдых — это лучший подарок для меня. Что касается каких-то бытовых подарков, то особых желаний у меня нет. Свою любовь к шопингу могу удовлетворить в поездках — всегда нахожу время, чтобы обновить гардероб. А вот мою мечту о машине воплотил супруг. Миша меня балует, подарил спортивный автомобиль Jaguar XE вишневого цвета. Всегда мечтала о таком авто.

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Марина Бех-Романчук досрочно стала победительницей "Бриллиантовой лиги" — серии престижных коммерческих соревнований.

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